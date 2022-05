Especial de la Gualdra en Cannes 2022

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

Editorial Gualdreño 529

De nueva cuenta, este año La Gualdra estuvo presente en el Festival de Cannes, ahora en su edición 75. Nuestros corresponsales, Carlos Belmonte Grey y Sergi Ramos, se dieron a la tarea de ver la mayor cantidad posible de películas durante los días que duró este que es uno de los festivales más importantes del mundo cinematrográfico, y tuvieron la fortuna de estar en la proyección de varias de las películas premiadas el pasado 28 de mayo.

En esta edición especial gualdreña, compartimos con ustedes los comentarios sobre una conferencia en la que participó nuestro querido cineasta mexicano Guillermo del Toro y a la que Carlos llegó por una de esas extrañas coincidencias que suelen ocurrir de vez en cuando. Asimismo, podrá usted ver en este número 529, las reseñas de las películas siguientes: Goya, el ojo que escucha, un documental de José Luis López Linares; Triangle of sadness, de Ruben Östlund, ganadora de la Palma de Oro; Tori y Lokita, de los hermanos Dardenne, ganadora del Premio Especial 75 aniversario de Cannes; Stars at noon, de Claire Denis, ganadora del Gran Premio (ex æquo); Les pires, de Lise Akoka y Romane Gueret, ganadora del Premio Una Cierta Mirada; Fogo Fátuo / Fuego Fatuo, de João Pedro Rodrigues, participante en La Quincena de Realizadores; Polaris, el documental de Ainara Vera, participante en la sección ACID; Singin’ in the rain, la versión restaurada en la sección Cannes Clásicos, que fue presentada por la viuda de Gene Kelly, Patricia Ward Kelly; Pacifiction, de Albert Serra, participante en la Competición Oficial; RMN, de Cristian Mungiu, película de la Sección Oficial; y finalmente, una entrevista con Andrés Ramírez Pulido, director de La jauría, película ganadora del Gran Premio en La Semaine de la Critique.

Carlos Belmonte y Sergi Ramos, nos comparten el palmarés completo y sus comentarios finales:

“Terminó la 75 edición del Festival de Cannes con una Palma de Oro que llamó la atención por su osadía y sátira política. Un jurado caracterizado por una repartición política y democrática de los premios, con un par de ‘empates’ y sin películas con doble premio. Esta edición de Cannes se distinguió, en lo que pudimos apreciar, por dos cosas: una precaución por el choque visual casi temeroso de mostrar visualmente sexo y violencia; y segundo, una tendencia al uso de artilugios del cine serie B y excesos narrativos en duración y retóricas.

La vuelta a lo presencial en el Festival más grande del mundo fue agradable. Del IMCINE no hubo presencia, películas tampoco. Filma en Jalisco puso su stand en el mercado del cine y se asumió bajo el slogan Jalisco es México. Guillermo del Toro y fue el centro de un conversatorio sobre el tema ‘Qué será del cine y qué es el cine ahora’.

En los premios, Latinoamérica estuvo presente gracias a La jauría, de Andrés Ramírez Pulido, que ganó el Premio de la Semana de la Crítica. Aquí la lista de premiados:

Competencia Oficial

Palma de Oro: Triangle of sadness, de Ruben Östlund.

Gran Premio, ex æquo: Close, de Lukas Dhont; Stars at noon, de Claire Denis.

Premio a la Mejor Dirección: Park Chan-wook, por Decision to leave.

Premio al Mejor Guion: Tarik Saleh, por Boy from heaven.

Premio del Jurado ex æquo: Le otto montagne, de Felix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch; y Eo, de Jerzy Skolimowski.

Premio Especial 75 aniversario: Jean-Pierre y Luc Dardenne, por Tori and Lokita. Premio de Interpretación Femenina: Zar Amir Ebrahimi, por Holy spider, dirigida por Ali Abbasi.

Premio de Interpretación Masculina: Song Hang Ko, por Broker, dirigida por Kore-Eda Hirokazu.

Una cierta mirada

Premio Una Cierta Mirada: para Les pires, de Lise Akoka y Romane Gueret.

Premio del Jurado: Joyland, de Saim Saqid.

Premio Mejor Dirección: Metronom, de Alexandru Belc.

Premio Mejor Guion: para Mediterranean fever, de Maha Haj.

Premio a la Mejor Actuación: Vicky Krieps, en Corsage; y Adam Bessa, en Harka.

Premio Especial del Jurado: Rodéo, de Lola Quivoron.

Semana de la Crítica

Gran Premio: La Jauría, de Andrés Ramírez Pulido.

Premio del Toque Francés del Jurado: para Aftersun, de Charlotte Wells.

Premio Revelación de la Fundación Louis Roederer: para Dalva, de Emmanuelle Nicot”.

Gracias, Carlos, gracias, Sergi.

Que disfrute su lectura.

Jánea Estrada Lazarín

