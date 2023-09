Padres de los 43 retiran su plantón frente al Campo Militar 1

Los normalistas que acompañaron a los padres y madres en el plantón desmontaron las carpas y recogieron colchonetas y enseres que utilizaron este tiempo. Del otro lado de la Puerta 1, los militares también retiraron la barricada que mantuvieron los ocho días.

En conferencia, afuera de las instalaciones castrenses, los padres y madres expusieron que el anuncio, incluido en el informe de la comisión, de una nueva instrucción presidencial para que el Ejército entregue la información pendiente, abre una ruta que permite continuar el diálogo.

Hemos decidido levantar este plantón esperando que la voz del señor Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y presidente de la comisión de la verdad, a quien reconocen como interlocutor) sí tenga eco y perfore esta puerta para que esta documentación (que solicitamos) sea entregada , declaró Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, normalista desaparecido en Iguala.

Joaquina García, madre de Martín Getsemany, subrayó que las familias seguirán en esta lucha. Le vamos a seguir exigiendo al gobierno que a lo que se comprometió, nos lo cumpla, porque fue una promesa en su campaña. No somos necios, queremos la verdad, queremos saber dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos .

Piden retirar la narrativa

Los familiares también reiteraron su rechazo al informe Narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada, que el martes pasado presentó el gobierno, ya que insistieron en que ahí se criminaliza a los estudiantes, al decir que estaban coludidos con el crimen organizado. Demandaron que las autoridades retiren el documento de las cuentas oficiales en redes sociales.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias, señaló que la investigación penal a las autoridades del gobierno anterior debe ser exhaustiva, que se procese y se sancione a las personas que aparecen en el informe de la comisión.

La petición incluye a Enrique Peña Nieto; el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el ex secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, el ex secretario de Marina Vidal Francisco Soberón y otros altos funcionarios que participaron en la junta de autoridades .

A pregunta sobre si también piden investigar a Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura de Morena al Gobierno de la Ciudad de México, y cuyo nombre aparece entre los asistentes a reuniones en Iguala, el litigante respondió: “Hemos dicho que todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas como artífices de la verdad histórica se tienen que investigar penalmente… sería una contradicción que hoy mantengamos en la cárcel (al ex procurador Jesús) Murillo Karam; que haya orden de aprehensión a Tomás Zerón (ex titular de la Agencia de Investigación Criminal), cuando ellos materializaron la verdad histórica, pero hubo otras autoridades alrededor que participaron en su construcción”.