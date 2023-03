Ministro que congeló el plan B es como su Alteza Serenísima: AMLO

Destacó que no sólo es la decisión de Laynez; recordó que el mismo día que juzgaban en Estados Unidos al ex secretario de Seguridad Genaro García Luna por vínculo con el narcotráfico, aquí un tribunal colegiado descongelaba las cuentas de su esposa.

En la conferencia matutina, el mandatario volvió a cuestionar el desempeño del Poder Judicial, incluso mas allá de la polémica comicial, al censurar la inoperancia del Consejo de la Judicatura Federal, que debería ser responsable de supervisar a los impartidores de justicia: “¿Saben de algún juez, magistrado o ministro que esté siendo juzgado o que esté en la cárcel? Ninguno; es como el castillo de la pureza. Ahí no pasa nada”.

Ni siquiera cuidan la forma; es mucha la arrogancia, la prepotencia. Hay que estar cuidando los viernes, porque de repente un juez le da libertad a un peligroso delincuente , advirtió el Presidente.

Insistió en su idea de que es necesaria una reforma al Poder Judicial, promovida desde dentro, para no caer en la autocomplacencia .

Cuestionó que la determinación de un solo ministro, que no es elegido , paralice una reforma electoral aprobada por senadores y diputados, que integran el Legislativo, el cual es el poder más cercano a la soberanía popular .

Subrayó que impulsará el plan C; ese no va a ser bloqueado, ese no falla, porque es convocar al pueblo a continuar con la transformación .