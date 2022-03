Deportistas de alto rendimiento se quejan de la actual gestión en el Incufidez

Por: CLAUDIA BELMONTES •

Ilse Guerrero, marchista olímpica; Guadalupe Solís Acosta, campeona nacional en boxeo y Fernanda Flores Hernández, campeona nacional en lanzamiento de bala, denunciaron ante los medios de comunicación los malos manejos de Albina Cerrillos Mancinas en el deporte estatal.

Además, destacaron que desde el cambio de administración el apoyo al deporte zacatecano es casi nulo, pese a que fue uno de los estandartes de campaña del actual gobierno.

“Nos han estado poniendo muchas trabas y el pie, queremos que esto cambie. No se me hace justo que teniendo tanto talento se pongan trabas para avanzar. En el deporte no se ha hecho absolutamente nada, por eso pedimos al gobernador que nos ayude y que nos escuche, esto no puede estar pasando. Con la administración pasada rompí porque su dirigente es un machista que me cerraba las puertas, pero con esta está peor. Ya estoy cansada de ser humillada, de ser agredida. Quieren resultados, pero sin apoyo no se puede”, aseguró la marchista zacatecana Ilse Guerrero.

Señaló que, actualmente el deporte zacatecano está atravesando una crisis, ya que no hay apoyo y no hay respuesta alguna a las peticiones de los deportistas zacatecanos y hasta se le ha impedido el paso y uso de las instalaciones del Incufidez.

“En un inicio me decía que ahora sí habría apoyo, tendrás una beca, pero después ya no contestó y hasta me dijo que ella no tenía ninguna petición mía, pero yo tengo todos mis oficios sellados y firmados y ella se sigue lavando las manos”, agregó.

Fernanda Flores Hernández, señaló que pese a que ella en conjunto con su ex entrenador Noé Serrat Alfonso, de origen cubano, han dado resultados al estado como multimedallista en juegos nacionales y ganadora de oro en los Juegos Centroamericanos, hace 15 día la titular de Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas (Incufidez), Albina Cerrillo Mancinas, no recontrató a su entrenador de manera injustificada, dejando desprotegido el lanzamiento de bala del estado.

«Alzo la voy porque un atleta no se hace de la noche a la mañana, son años de trabajo y aparte se necesita apoyo económico y en especie. Soy una atleta desde los 10 años he dado resultados, a los 12 años me convertí en la primera mujer zacatecana en ganar oro, en 2017 fui medallita, en el 2019 me coroné en los Juegos Centroamericanos. El entrenador que ahora no está conmigo, me motivó para entrenar desde que empecé. Es una persona que admiro mucho y que me ha apoyado mucho en el deporte. Y que llegue la doctora y lo trate mal, de manera prepotente, además le dijo que él no estaría en los proyectos del Incufidez y yo supongo que si él no va a estar, yo tampoco estoy incluida».

Debido a que la boxeadora Guadalupe Solís se encuentra en una competencia en Ecuador, sus padres y representantes, Rosa Acosta y Jorge Solís mostraron la inconformidad de la deportiva por el despido injustificado del entrenador José Carlos Sosa Pérez, también cubano.

«El profesor José Carlos llegó a México por un contrato de país a país, por medio de la Conade y a los dos o tres meses le quitaron el convenio por medio de la Comisión Nacional del Deporte y el Incufidez lo contrató.

A partir del 2016 se comenzaron a ver resultados en el estado y el 2017 convirtió a Lupita en campeona nacional, en 2018 se volvió parte de la selección nacional del boxeo. Además de que a él no le pagan desde septiembre del 2021 y su contrato se vencía en diciembre de 2021».

Finalmente dijeron que se han buscado pláticas con la titular del deporte y no se han obtenido respuesta, al igual de que se ha solicitado de que reinstale al profesor al cargo y se le pague lo que se le debe, ya que él siguió trabajando hasta febrero del 2022, pese a que su contrato era hasta diciembre de 2021.