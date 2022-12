Ofrece albergue a población callejera apoyo para sobrevivir a la temporada

La subdirectora del albergue destacó que una vez que se deciden y son canalizados a San Miguel, que a 10 meses de su inauguración está al 100 por ciento de su capacidad, con 200 personas, no se quieren ir porque han encontrado aquí la posibilidad de cambiar su vida y no volver a las calles .

Las enfermedades de su madre, de 93 años, y la quiebra de su negocio provocó que fuéramos insoportables y termináramos en la calle. Alguien nos habló de los albergues y fuimos. A mi mamá la colocaron en Atlampa y a mí en Coruña, y luego en San Miguel, pero ella murió en 2020 , relató.

A Tito Baeza, de 51 años y ex policía, las adicciones lo llevaron a refugiarse en las calles de la colonia Morelos, donde vivía con su esposa y sus dos hijos. Los ocho años que pasó en ellas, relató, fueron un infierno porque me quemaban los pies, me golpeaban y me robaban .

Tras estar en Coruña, donde atendieron sus adicciones, llegó a San Miguel, donde le he echado muchas ganas y este año mi familia me invitó al recalentado y pude conocer a mi nieta de cinco meses , dijo.

Francisco González, a sus 46 años cursa la carrera de ingeniería de gestión integral del agua, luego de cursar la primaria, secundaria y preparatoria en Coruña, donde llegó con un problema de adicciones, que provocó su separación y terminó en la calle.

Marco Aparicio, de 50 años, estudia la carrera de derecho para ayudar a quienes no tienen dinero para sacar a sus familiares de la cárcel ; mientras, trabaja temporalmente en las brigadas para ayudar a los compañeros en situación de calle.