Francisco de Alba, el dibujo de Julio Ruelas en Fresnillo

La Gualdra 552 / Arte / Julio Ruelas

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN

Recuerdo bien el día en que lo vi por primera vez. El dibujo que Julio Ruelas había hecho de Francisco de Alba en 1896 estaba desde hace años en Zacatecas, en el muro de una habitación que había sido construida específicamente para albergar la colección de piezas antiguas que el dueño había ido adquiriendo en sus múltiples viajes por el mundo. Se trata de una colección variopinta, es cierto, guiada por los gustos y la acertada intuición de un zacatecano que gusta estar rodeado de belleza; y ahí, rodeado de imágenes de santos y figuras religiosas, se encontraba esta pieza hecha en lápiz sobre papel que mide 18. 5 x 23 cm.

“Creo que tengo un Ruelas”, me dijo ella, “lo acabo de rescatar ahora que estamos haciendo cambios en el acomodo de las piezas de la colección”. Corría el mes de junio de 2020, la pandemia nos había obligado a estar a todos en casa y en medio de la soledad del confinamiento, a muchos nos dio por hacer cambios al interior del único lugar en el que nos sentíamos seguros: nuestro hogar; de ahí que producto de estas actividades surgieran descubrimientos afortunados como este… hay quien encontró cartas viejas, fotografías perdidas, libros sin leer, platos sin usar, objetos debajo del sillón, pero hay otros que, como en este caso, movieron un cuadro y lo observaron con detenimiento para dar paso a preguntas como “¿Será un Ruelas? ¿Dónde lo adquirí? Tiene más de veinte años colgado, pero no me acuerdo dónde”.

El 2020 fue el año en el que Julio Antonio Luis Ruelas Suárez cumpliría 150 años de haber nacido en la ciudad de Zacatecas; resultaba hasta cierto punto interesante, que fuera un año en el que la presencia de la muerte -esa que tan recurrentemente era plasmada en papeles y lienzos por el artista-, y la amenaza de que en cualquier momento apareciera, fuera la constante. A Julio Ruelas le tocó también pasar por otra pandemia, la del Tifo, que en la última década del siglo XIX estaba vigente en México -sobre todo en Zacatecas- y que se recrudecería durante la época de la Revolución. La palabra “tifo” proviene del griego typhus, que significa “estupor”, y fue un estupor muy grande el que me invadió cuando vi por primera vez el dibujo: ahí estaba, se trataba del boceto que el Viajero Lúgubre había hecho para el que sería un retrato al óleo de su amigo Francisco de Alba.

Pero ¿quién fue Francisco de Alba? Fue un poeta a quien Julio Ruelas conoció en la Ciudad de México, hermano de Rafael de Alba -escritor también- e hijo de un médico zacatecano de nombre Saturnino.[i] Además del origen zacatecano, existen otras coincidencias entre Julio y Francisco, los dos nacieron en el año de 1870 y a ambos les gustaba la poesía. Estos dos amigos solían frecuentar los mismos sitios a los que acudían escritores como José Juan Tablada; su encuentro en la CDMX debió haberse dado después de que Julio regresara de Alemania, y, como solía hacerlo con sus más cercanos, Julio lo tomó como modelo para hacerle un retrato en el que aparece Francisco con una indumentaria fuera de su época, teatralizada y dramática, como su muerte prematura: Francisco de Alba se suicidó en 1897.

Del libro Ideales y realidades, de Francisco de Alba, prologado por José Monroy en septiembre de 1897 y publicado en 1898, compartimos un fragmento del poema “Avecillas”:

“Hay almas que tristes

ni sufren ni gozan

y parecen aves

con las alas rotas…

que ni amor ofrecen

ni amor ambicionan,

fuegos solitarios

flores sin aroma.

¡Pobres de esas aves

huérfanas y solas

que ni goces cantan

ni tristezas lloran!”.[ii]

Usted puede ver el dibujo de Francisco de Alba en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas; actualmente se encuentra en exhibición en la exposición Homenaje artistas zacatecanos. In memoriam, en el Centro Cultural El Tunal.

Jánea Estrada Lazarín

[email protected]

[i] Dante Alejandro Velázquez, “Francisco de Alba, un poeta en penumbra”, en: https://elrio.mx/francisco-de-alba-un-poeta-en-penumbra/

[ii] Francisco de Alba, Ideales y realidades, edición y prólogo de José Monroy, Imprenta Avenida Juárez Núm. 624., México, 1898, p. 10. En: https://bibliotecavirtualdemexico.cultura.gob.mx/libros/CJM/316949_1.pdf