“Esta marcha es de fiesta, no es de protesta”, afirmaron simpatizantes de López Obrador

La consigna cambió de orden sus palabras, pasó del “esta marcha no es de fiesta es de lucha y de protesta” a “esta marcha es de fiesta, no es de protesta”. Fue con la que cientos de simpatizantes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, partieron de la estación del ferrocarril en Zacatecas hacia Plaza de Armas, para conmemorar cuatro años de la llegada de la 4T a la Presidencia de la República y seguir abogando por la continuidad del proyecto de transformación.

Mientras cientos de zacatecanos viajaron hacia la Ciudad de México para participar en la mega marcha convocada por el propio jefe del Ejecutivo nacional, donde se pudo ver a militantes y fundadores de Morena en el estado, al mismo gobernador David Monreal y funcionarios federales delegados en Zacatecas, los que marcharon en la capital, ante la falta de recursos para viajar lo hicieron aquí, por lo que el contingente se conformó de representantes del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Asociación Civil por la Transformación Paz y Libertad, entre otros.

Al grito de “señor presidente, aquí está su gente”, “es un honor estar con Obrador” y “Andrés, amigo, Zacatecas está contigo”, entre otras, el contingente marchó por las calles del Centro Histórico para celebrar que los empresarios más ricos ahora pagan impuestos, que la gasolina no ha subido, que el peso no se ha devaluado, que a los estudiantes no se les reprime y se les dan becas, así como el apoyo a los adultos mayores, dijeron, entre otras razones.

En entrevista para La Jornada Zacatecas, uno de los fundadores de Morena en Zacatecas, Gilberto del Real Ruedas, consideró que el momento que vive México es delicado, porque se han intensificado los ataques, incluso internacionales, hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha iniciado una serie de acciones que reconfiguran el Estado Mexicano y eso, aseguró, es lo que tiene enojados a los de oposición.

“El gobierno de Andrés ha dado muestra de que se pueden hacer muchas cosas: se han sentado las bases, pero como él mismo lo ha dicho, se van a poder fraguar en la medida en que la ciudadanía apoye, y ese es el sentido de estas movilizaciones, respaldar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y demostrar que hay una fortaleza necesaria para una transición tan profunda como la que se ha empeñado en echar para adelante Andrés, y sentar las bases para que esto continúe por muchos años, porque el país no se va a arreglar de un día para otro, tiene daños severos que van a requerir la continuidad de estas iniciativas durante mucho tiempo. Entonces la marcha tiene ese sentido, respaldar la regeneración de la patria que inició el gobierno desde 2018”, dijo.

Ante los ataques que ha recibido la marcha por parte de la oposición, Del Real Ruedas señaló que la Derecha marchó con una consigna falsa, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) no se agrede, sino que se cambia el nombre y se reestructura para hacerlo más eficaz y más barato. Pero marcharon para demostrar que repudian a Andrés Manuel López Obrador, “debieron haber salido a decir eso”, dijo, aclarando que la marcha de este domingo sí es clara en eso, fue en apoyo del presidente de México.

Finalmente, con respecto a los movimientos al interior de Morena, el político destacó que en la marcha hubo simpatizantes de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto y Claudia Sheinbaum, pues la batalla que se tiene que seguir dando la puede encabezar cualquier de ellos o ella, pues la lucha, enfatizó, es por México y no por personas. “La batalla es por el país, por mejorarlo, por generar mejor vida para los mexicanos y mexicanas”, para puntualizar, por último, que no fueron acarreados, lo único que los acarrea es la conciencia.