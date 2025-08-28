44% de los zacatecanos no alcanza a costear canasta alimentaria: Inegi

Por: Jaqueline Lares Chávez •

En Zacatecas, la pobreza laboral para el segundo trimestre de 2025 bajó de 47.2 a 44.0 (aproximadamente 296 mil 463 personas) en comparación con 2024, siendo la quinta entidad con mayor reducción nacional. Este avance se relaciona con el aumento del ingreso laboral per cápita, que creció 5% es decir 116.33 pesos más por personas y con el alza de la masa salarial en 4.6%, impulsada por más personas ocupadas y mayores ingresos en sectores como la industria extractiva, aunque otros, como restaurantes y alojamiento, registraron caídas.

Según los resultados de la Pobreza Laboral, indicador de corto plazo que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, la entidad zacatecana presentó una tendencia decreciente en la pobreza laboral de 2016 a 2025.

Esta mejora se asocia directamente al comportamiento del ingreso laboral real per cápita, es decir, la suma del ingreso mensual de las personas ocupadas en el hogar, dividido entre el número de integrantes de este. En Zacatecas, dicho indicador pasó de 1,824.76 pesos en el primer trimestre de 2016 a 2,442.84 pesos en el segundo trimestre de 2025.

Tan solo entre 2024 y 2025, el ingreso laboral real per cápita aumentó 5.0 por ciento, lo que equivale a 116.33 pesos adicionales por persona. Este incremento estuvo acompañado por un aumento de 14.4 mil personas ocupadas en el mismo lapso, lo que fortaleció la capacidad de los hogares zacatecanos para enfrentar el costo de la canasta básica.

El crecimiento en el ingreso laboral per cápita se explica también por los cambios registrados en los ingresos promedio según sector de actividad. De los 11 sectores económicos analizados, siete presentaron incrementos en los ingresos de su población ocupada durante el periodo 2024-2025.

El sector con mejor desempeño fue el de Industria extractiva y de la electricidad, que registró un alza de 18.5 por ciento, equivalente a 1,891.27 pesos adicionales. El ingreso promedio en este sector pasó de 10,249.18 a 12,140.45 pesos en tan solo un año.

No obstante, no todos los sectores compartieron esta tendencia positiva. El de Restaurantes y servicios de alojamiento fue el más afectado, con una disminución de 5.3 por ciento en el ingreso laboral promedio, lo que equivale a 235.85 pesos menos para sus trabajadores.

Otro indicador que muestra una tendencia favorable para Zacatecas es la masa salarial real, es decir, la suma total de los ingresos laborales de las personas ocupadas. Entre el primer trimestre de 2016 y el segundo trimestre de 2025, esta variable también reflejó un crecimiento sostenido.

De manera particular, entre el segundo trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2025 la masa salarial pasó de 3,293.30 a 3,443.71 millones de pesos, lo que significa un aumento de 4.6 por ciento, equivalente a 150.41 millones de pesos.

Este resultado se vio impulsado por el incremento en el ingreso laboral promedio de mujeres y hombres ocupados, con alzas de 5.3 y 3.5 por ciento, respectivamente.

A nivel nacional, el panorama es distinto. Mientras Zacatecas redujo su pobreza laboral en 3.2 puntos porcentuales, México en su conjunto presentó un ligero incremento de 0.1 puntos, al pasar de 35.0 a 35.1 por ciento entre 2024 y 2025.

El desglose muestra realidades contrastantes: en el ámbito rural, la pobreza laboral aumentó 1.5 puntos porcentuales, de 47.6 a 49.1 por ciento, mientras que en el ámbito urbano se redujo de 30.9 a 30.8 por ciento.

El ingreso laboral real per cápita, medido en pesos constantes del primer trimestre de 2020, registró un incremento anual de 1.1 por ciento, al pasar de 3,350.84 a 3,386.17 pesos. En el ámbito urbano, este indicador creció 1.0 por ciento, al aumentar de 3,791.73 a 3,830.26 pesos mensuales. En contraste, en el sector rural se presentó una reducción de 3.3 por ciento, lo que significó una caída de 1,990.18 a 1,924.50 pesos al mes. De igual forma, la masa salarial nacional ascendió a 374,281.33 millones de pesos.

A nivel nacional, 22 entidades lograron disminuir la pobreza laboral en el periodo analizado. Quintana Roo encabezó esta lista con una reducción de 5.0 puntos porcentuales, seguida de Guanajuato con 4.1 y Aguascalientes con 3.8. En contraste, San Luis Potosí, Estado de México y Guerrero mostraron aumentos de 10.2, 3.6 y 3.0 puntos porcentuales, respectivamente. Zacatecas se colocó como la quinta entidad con mayor reducción con un -3.2 por ciento.