La UNAM, segunda mejor universidad de América Latina; lugar 122 global

Lo mismo vivieron Daniela y Lizette, quienes presentaron la prueba en dos ocasiones. La primera vez me quedé a seis aciertos , contó Daniela.

Una de ellas fue Ana Sofía quien a pesar de haber estudiado el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria 9 Pedro de Alba y contar con el pase reglamentado, su promedio no le alcanzó para entrar a la Facultad de Medicina, por lo que decidió hacer el examen, y hasta el tercer intentó consiguió ingresar.

En un comunicado, la UNAM informó que de los 48 mil 560 nuevos estudiantes que iniciarán este ciclo lectivo, 19 mil 554 aspirantes ingresaron a la institución mediante examen al ciclo escolar 2025-2026. Algunos tuvieron que hacer más de un intento, pues en la primera prueba no lograron los aciertos necesarios, incluidos tres de los que ahora sacaron el puntaje perfecto.

El camino no fue sencillo, señaló. No lo voy a negar, hubo días en que ya no quería seguir, pero recordaba a mis papás, cuál era mi meta y de ahí agarraba fuerza y motivación para continuar .

Daniela también estudiará en la Facultad de Medicina. Será la primera de su familia en ingresar a la Universidad Nacional. En tanto, Lizette y Bruno harán la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la Facultad de Ingeniería.

Bruno dijo que dedicó mucho tiempo a prepararse y consideró como gran oportunidad cursar su carrera en la UNAM, ya que es una de las pocas escuelas en México que ofrecen esa opción. Es un orgullo y satisfacción ser parte de la comunidad universitaria .

La máxima casa de estudios del país se posicionó en el lugar 122 global en el Ranking Webometrics 2025, elaborado por el Cybermetrics Lab, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.

En América Latina es la segunda mejor institución de educación superior, detrás de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.

Este listado evalúa a más de 32 mil universidades en todo el mundo a partir de criterios que consideran el volumen, la calidad y la accesibilidad del conocimiento generado por las instituciones.

La Universidad Nacional Autónoma de México logró un avance de tres lugares respecto al listado de enero del mismo año.

En tanto, a nivel nacional es la única que figura dentro del Top 500 mundial.