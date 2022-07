Si tener acceso al T-MEC implica ceder soberanía, no aceptamos: AMLO

Cuestionado en su conferencia de prensa matutina sobre el alcance que podría tener las consultas en el marco del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “aún tratándose del mercado más importantes del mundo, si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero, además, no tienen razón. Aún cuando tengan muchos lambiscones vendepatria que les aplauden en nuestro país, no tienen razón”.

Instantes después, aclaró: “No va a haber ruptura, eso se los adelanto y ¿por qué no va a haber ruptura?, no sólo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene”. Recalcó que ni a Estados Unidos ni a México le beneficiaría una ruptura, y quien cierre fronteras, afectaría a su propio país por la integración comercial que ya existe entre ambas naciones.

El mandatario dijo que analiza enviar una carta al presidente estadunidenses Joe Baiden para explicar los argumentos de México, en los que ponderó que con base del capítulo octavo del tratado, se establece la rectoría de México en materia de hidrocarburos.

Luego de indicar que uno de los elementos claves para la economía nacional es la cercanía con el mercado más grande del mundo, y por lo cual cobra importancia el tratado, recordó que se detuvo la negociación del T-MEC por un par de semanas por el capítulo octavo porque se opuso a lo que había acordado el gobierno anterior.

El cambio en el país se llevó a cabo para que se mantuviese como un país independiente, no como colonia de un país extranjero, insistió, aunado a que se trata de “un asunto de dignidad, es nuestra historia, no podemos traicionarnos”.

Aunque llevó tiempo las negociaciones en el marco del T-MEC, subrayó que se logró el cambio «porque si no se aceptaba no iba a haber tratado, así de claro, y el presidente Trump fue consultado y aceptó que quedara el texto que propusimos, y ahora resulta de que no tiene validez, si está en el tratado, con mucha claridad, y empiezan con, ni siquiera argumentos, sino con justificaciones leguleyas de que no es así porque técnicamente en lo jurídico sí existe el compromiso… porque en los anexos, cuando en el cuerpo del tratado está claro”.

Se dijo seguro que “ni lo sabe el presidente Biden. Si estoy con ganas de enviarle una carta para decirle: ¿qué está sucediendo, a lo mejor usted no está informado?, porque usted siempre me ha dicho – y le creo – de que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad y que usted respeta nuestra soberanía. ¿Quienes son quienes están tomando éstas decisiones?, le pido que nos ayude a aclarar de qué se trata. Lo estoy pensando y a lo mejor lo voy a hacer”.

Pidió poner en la pantalla la redacción del capítulo octavo del Tratado, que en su artículo 8.1 indica: “reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienables e imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los hidrocarburos”.

¿No es un hidrocarburo el gas, el petróleo?, preguntó el tabasqueño y continúo con la lectura del texto: “Según lo dispone éste tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular – nosotros tenemos derecho a regular – con respecto a asuntos abordados en éste capítulo de conformidad con sus respectivas Constituciones y derecho interno”.

Apuntó que dicho artículo “debería se aclaración famosa, ojalá tomen nota”, y retiro que en el capítulo también señala que “en el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva el derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna.

México tiene el domingo directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluso la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorio y adyacente a éste, en mantos o yacimiento, cualquiera que sea su estado físico de conformidad con la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Reiteró que “a lo mejor” Biden no sabe del acuerdo o de los por menores, por lo que buscaría explicarle su contenido, pero descartó sobre la posibilidad de hablar sobre salir del Tratado “eso lo veríamos después”, porque “no va a haber ruptura”.

“Ya no es el tiempo de antes. Imagínense ustedes si en México se están fabricando piezas, hay plantas de autopartes hasta para la industria bélica de Estados Unidos. Ya es una integración indispensable y conveniente para los dos pueblos. Ya no es que te cierro la frontera y te voy a perjudicar; tú me cierras la frontera y te vas perjudicar tú mismo”.

Refrendó que le tiene mucho respeto al presidente Biden y al gobierno de Estados Unidos “y actuamos con responsabilidad, entonces lo que quieren los conservadores es amarrar navajas, son muy elementales, pero esto no es así, esto tiene que ver con argumentos”.

Momentos después, preguntó a los reporteros presentes en el Salón de Tesorería, si debía enviar la carta. Tras la respuesta afirmativa, dijo “bueno ya está acordado”, y concluyó su conferencia de prensa.