Combatir desigualdad y discriminación, pendientes con la comunidad LGBTTTIQ+

Por: CLAUDIA BELMONTES •

La Ley de Identidad de Género, la generación de acciones afirmativas desde los ayuntamientos, en las instituciones educativas, en las instituciones de salud, los procesos frontales para abatir la desigualdad y la discriminación, y un verdadero acceso a la justicia, son sólo algunos de los asuntos que el Estado tiene pendiente con la comunidad LGBTTTIQ+, aseguraron los representantes de este sector en el estado.

“En ese sentido, aunque ya se aprobó el matrimonio civil igualitario en Zacatecas, se publicó la legislación en contra de los crímenes de odio y de hecho hasta se prohibieron de manera expresa las llamadas terapias de conversión para corregir la homosexualidad, porque en realidad son una forma de tortura, falta aún generar las rutas de atención cuando la problemática ocurre, pero sobre todo hace falta la generación de políticas de prevención de la discriminación, la exclusión y la violencia focalizada en contra de la comunidad LGBTTIQ+”, puntualizó.

En ese tenor, los colectivos LGBTTTIQ+ aseguran que ya están listos para festejar este próximo 23 de julio el 20 aniversario de Marcha de la Diversidad Sexual en el estado, ya que es una vía de comunicación con la población, que además permite exigir se salde la deuda histórica que en materia de derechos humanos aún se tiene con quienes han asumido una orientación sexo genérica y afectiva distinta a la heterosexual.

Añadieron que en esta ocasión la marcha de este año se realiza en condiciones complicadas, porque no han encontrado el apoyo gubernamental estatal que se había brindado en otras ediciones. Sin embargo, eso no los detendrá para salir a las calles y seguir en la lucha por la reivindicación de sus derechos.

«Hoy sabemos que el entorno que nos rodea y la violencia creciente, nos requiere dar la unidad en la acción, en razón de ello, es que tendimos puentes de comunicación y el diálogo dio resultados, además, nos congratulamos de que se hayan sumado también los municipios de Fresnillo, Loreto, Ojocaliente y Guadalupe, entre otros a realizar su propia marcha y a fortalecer la marcha estatal», puntualizaron.

Destacaron que la pluralidad e inclusión son indispensables para lograr el desarrollo de las personas con orientación sexo genérica y afectiva distinta a la heterosexual, por lo que convocaron a la sociedad en general y civil organizada, y a las fuerzas políticas a participar para fortalecer esta marcha y el Festival Cultural de la Diversidad Sexual, que estará desarrollando su edición XVII (17) del 11 al 16 de julio.

Anunciaron que la marcha se realizará el sábado 23 de julio y que saldrá en punto de las 18 horas desde la Plazuela de García, atravesando las principales calles de la capital zacatecana, para concluir en la Plaza de Armas con el tradicional acto cívico-cultural, además que desde el 22 de junio se realizará por primera vez la “Feria Social y de Sabores”, en la que se contará con la Primera Feria del Empleo para la Diversidad, donde acudirán 15 empresas que ofrecerán 250 vacantes para integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, estarán además una serie de stands de atención a la salud, que los Servicios de Salud del estado instalarán en Plaza de Armas, así como puestos diversos donde las y los integrantes de la comunidad, estarán ofreciendo materiales informativos y diversos objetos en venta.

«Es este el momento propicio para dar muestra de que en Zacatecas podemos lograr cero tolerancia a la discriminación, que podemos dar un mensaje positivo de que en unidad podemos hacer frente al clima de violencia y discriminación que limita el derecho de toda la población a alcanzar mejores estadios de desarrollo», agregó.

Finalmente, dijeron que en esta Feria Social y de Sabores habrá 45 stands especializados en Salud y Empleo, se entregará información sobres adicciones, salud sexual y reproductiva, detecciones VIH-Sífilis y hepatitis C. Se regalarán condones externos e internos. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tendrás a la venta artículos de tejido, pintura, dulces, pan, chocolate, artesanía madera, arte wixárika, artesanía de los centros penitenciarios, bisutería, cartonería y productos naturales.

Además, habrá venta de artículos y de comida, la presentación del performance BOGUE /QUEER por parte de la comunidad Boltroom Zacatekas, conciertos, Dj, show espectacular DRAG, entre otros espectáculos.