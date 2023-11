Aspirantes a candidatura del Senado por Morena reiteran su llamado a la unidad

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa, aspirantes a la candidatura del Senado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hicieron nuevamente un llamado a la unidad y que ésta vaya más allá del discurso, pues señalaron que en el movimiento no debe haber bloques que choquen y sí debe haber un esfuerzo proactivo para que dicha unidad sea real, esto luego que de Saúl Monreal no asistió a la invitación que le hicieron y el Comité Directivo Estatal del partido no se está poniendo la camiseta.

En un primer momento, José Narro Céspedes señaló que lo más importante en estos momentos es que prevalezca el espíritu de unidad para que el movimiento y la Cuarta Transformación avancen al segundo piso. Por ello, recalcó el compromiso que han hecho de apoyar el método de encuestas para la selección de los candidatos y, a su vez, respetar los resultados que de ellas emanen para luego, hacer posible que el proyecto de nación se consolide y llegue hasta el último rincón del país y, en este sentido, que Zacatecas se levante y recupere la paz, dijo.

Por su parte, Ulises Mejía Haro insistió en que la convocatoria es a defender, profundizar y especializar la Cuarta Transformación con Claudia Sheinbaum Pardo a la cabeza, y en el caso de los candidatos locales, refirió que más allá de quiénes serán los que el pueblo elija, lo importante es generar un bloque de unidad en torno al proyecto iniciado con Andrés Manuel López Obrador y que pretende continuar la precandidata única de Morena a la presidencia de la República.

En estos días, precisó Mejía Haro, se están levantando las encuestas que decidirán los perfiles más competitivos y coincidieron que este método, que se fijó en los estatutos de Morena, es el mecanismo adecuado para que el pueblo impulse a los candidatos y, en torno a ellos y ellas, cerrar filas, mientras que Alejandro Bonet, quien encabezará el apoyo a Marcelo Ebrard en Zacatecas, coincidió que en este llamado a la unidad Zacatecas no puede ser la excepción, pues se está buscando que el esfuerzo de Claudia Sheinbaum Pardo en su camino a la presidencia sea cada vez más notorio.

Finalmente, Luis Medina Lizalde señaló la importancia de nunca salirse de un partido por “frustración electoral”, y en ese sentido, insistió en el llamado a la unidad y a que ésta sea, más allá de una acción declarativa, una realidad, por lo que instó al Comité Directivo Estatal de Morena a que manifieste un esfuerzo proactivo en este sentido porque “no se han puesto la camiseta”, y con respecto a la ausencia de Saúl Monreal en dicha conferencia, a quien se le invitó, llamó también a que no se antepongan bloques al interior del partido, pues hay un procedimiento muy claro y sobre él hay que volcarse y respetar los resultados, además de concentrar los esfuerzos en convencer a la gente que no está decidida por este movimiento.

Cabe indicar que, el 19 de octubre pasado, la entonces coordinadora nacional por la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó en la ciudad de Jerez, el Acuerdo de Unidad para la Transformación de México y Zacatecas donde participaron Mario Delgado Carrillo y Alberto Anaya, dirigentes nacionales de Morena y el Partido del Trabajo (PT), así como los hermanos Ricardo y David Monreal Ávila, senador de la república y gobernador de Zacatecas, respectivamente, más un numeroso grupo de ciudadanos, empresarios y académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas; la asamblea morenista se realizó en el auditorio “Genaro Borrego Estrada”.