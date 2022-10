Órdenes de aprehender a militares por el caso Iguala pueden reactivarse: AMLO

Por razones todavía no muy claras, se dio a conocer que no eran 20 o 25 los que estaban ahí (en el informe), sino que 80. Mi interpretación, porque yo siempre digo lo que pienso, es que cuando se dio la instrucción de que se judicializara, de acuerdo con el informe (de la Covaj), y había personas que contaban con protección, aunque posiblemente no querían que se les juzgara o se les iniciaran procesos, pues entonces quisieron dinamitar la decisión judicial, pensando que si metían a más ya no se iba a actuar sobre los que estaban como responsables en el informe .

Desde su perspectiva, la Fiscalía General de la República actuó bien , pues las acciones se ejecutaron contra quienes aparecieron en el reporte de la Covaj, sin que esto significara exonerar a otros y a quienes puedan resultar hacia adelante responsables .

Ante las inconformidades de las familias por el nombramiento de Rosendo Gómez Piedra como nuevo fiscal del caso, el Presidente manifestó su confianza en el funcionario y lo calificó de hombre íntegro, honesto y de primera , al que conoce desde hace más de tres décadas.