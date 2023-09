Abandonan segmentos humanos en 5 ciudades de NL

Por: La Jornada •

Entre las 6 y 10 horas de ayer fueron encontradas bolsas de plástico y hieleras con segmentos humanos en calles de los municipios de Apodaca, Juárez, San Nicolás de los Garza, García y Santa Catarina, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con fuentes policiales, los restos podrían corresponder a unas 12 personas; sin embargo, las autoridades estatales realizan los estudios correspondientes para precisarlo.

En Apodaca, al amanecer, elementos de seguridad hallaron cinco bolsas negras con partes humanas en la autopista que lleva al aeropuerto de Monterrey, a un lado de la colonia Bosques de San Miguel.

Casi a la misma hora, en el municipio de García, fue localizado un cadáver cubierto con una sábana negra en el kilómetro 2 del Libramiento Noroeste, en el acotamiento de la carretera, en dirección de norte a sur.

También se encontraron restos humanos dentro de dos hieleras en la carretera libre Saltillo-Monterrey, a la altura del municipio de Santa Catarina, antes de llegar a la carretera a García.

En Juárez, vecinos reportaron el hallazgo de una hielera y bolsas negras junto a un mensaje con amenazas, en el cruce de la avenida Santa Isabel y la calle Barcelona, colonia Valle de Santa Isabel.

Mientras, en San Nicolás de los Garza, alrededor de las 7 horas las autoridades hallaron dos bultos en un parque lineal de la colonia Anáhuac; de acuerdo con personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, los cadáveres eran de dos hombres de entre 35 y 40 años.

Dos horas después, en este mismo municipio, se localizaron un torso y otras partes de un cuerpo entre la avenida Múnich y Nogalar, fuera de la empresa Ternium.

La principal línea de investigación, a reserva de lo que diga el señor fiscal general de Justicia del estado (Pedro Arce), es una purga en un grupo del crimen organizado que tiene su principal residencia en Tamaulipas , afirmó el secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Palacios, tras una reunión de autoridades locales en el palacio de gobierno.

Previamente, durante un acto en Montemorelos, el gobernador Samuel García indicó que tendría una reunión con mandos militares y de la fiscalía estatal para abordar a fondo el tema.

Luis Enrique Orozco, vicefiscal de Ministerios Públicos, dio a conocer que en las primeras indagatorias se estableció que los delincuentes habrían trazado una ruta para ir depositando los restos.

En Acapulco, Guerrero sujetos armados asesinaron en distintos ataques a Salomé Gutiérrez, ex presidente de la Barra de Abogados, y al hermano del ex secretario particular del rector electo de la Universidad Autónoma de Guerrero, Guillermo Solís; al puerto arribaron ayer 200 militares para reforzar las tareas de seguridad.

En tanto, un comando irrumpió en una vivienda de la colonia Constitución de Apatzingán, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, donde disparó contra las siete personas que integraban una familia; en ese lugar perecieron José Alfredo Cuéllar y tres de sus hijos.

En Michoacán, dos presuntos grupos criminales tuvieron un enfrentamiento armado en el municipio de Tumbiscatío, con saldo de dos personas muertas. En tanto, en las últimas 48 horas fueron reportados nueve homicidios en Morelos, cuatro en Colima, tres en Hidalgo y uno en Quintana Roo.