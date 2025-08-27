Cártel de Sinaloa no está extinto pese a caída de 2 de sus líderes: SSPC

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Pese a la caída de dos de sus fundadores, el cártel de Sinaloa no está extinto, aseveró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario señaló que aun cuando los líderes Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán están presos en Estados Unidos, el cártel se mantiene porque todavía hay facciones y líderes delictivos que siguen operando.

—¿Hay condiciones para declarar como extinto al cártel de Sinaloa? —se le preguntó en la mañanera presidencial de este miércoles.

—No, el cártel de Sinaloa nunca ha tenido un liderazgo como tal, siempre ha tenido varios líderes. Es un cártel que tiene como varias ramas. Uno era El Mayo, otro El Chapo, después los hijos de El Chapo, El Guano, que es hermano de El Chapo, El Chapo Isidro. No pude estar terminado el cártel porque hay varias cabezas —respondió el funcionario.

Insistió en que aún hay cabecillas de lo que “en su momento fue” esta organización criminal, y todavía se mantienen células y líderes delictivos “muy importantes que deben ser detenidos”.

García Harfuch resaltó que están mermadas ciertas facciones del grupo criminal, pero no está extinto.