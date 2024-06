«Falta de liderazgo», una de las razones del fracaso opositor, dice Calderón

Calderón también atribuyó la victoria de Sheinbaum a la utilización del programa de adultos mayores para la compra de votos y advirtió de los riesgos de un endeudamiento excesivo del Estado para las próximas generaciones. La tragedia del populismo gobernante, aún en democracia, es que no entienden que las deudas de hoy son los impuestos de mañana. Al elector no le importa, quiere que le den su dinero. Es un cuento de nunca acabar… El populismo subsistirá aun en democracia cuando pueda malgastar impunemente y el electorado o no lo entienda o no lo quiera entender , destacó.

Y a partir de esa falta de liderazgo , Calderón sumó más razones para el fracaso de su bloque, reconociendo, por fin, que más allá de lo inequitativo de la competencia y del uso y abuso ilegal e inconstitucional del poder, la mayoría votó por Claudia Sheinbaum para la Presidencia de México. Pero eso no quita que se pueda y se deba señalar que el proceso fue profundamente inequitativo, fue una elección de Estado, en la que todo el Estado, con toda su fuerza, todo el poder y todo el presupuesto juegan ilegal, inconstitucionalmente y antidemocráticamente, a favor de la candidatura de Sheinbaum… ¿Ganó Claudia Sheinbaum? Sí ¿Tuvo méritos ella misma en esa victoria? Pienso que sí. ¿Fue una elección de Estado? También. ¿Hubiera ganado sin esa elección de Estado? Eso ya nunca lo sabremos , afirmó el ex presidente.

El ex presidente Calderón abrió su discurso con una frase que retrató el fracaso de su estrategia en las elecciones en México, a pesar de que él mismo insistió hasta el último día en que la victoria era posible, que había encuestas que invitaban al optimismo. Así que el ex presidente afirmó: Les debo una explicación… .

“Con La Jornada no hablo”

Este corresponsal intentó que el ex presidente Calderón respondiera algunas preguntas sobre las acusaciones que acababa de hacer y para que precisara más detalles sobre esa supuesta trama, pero el ex mandatario se negó a responder a este periódico después de preguntar a qué medio pertenecía. “Ah, con La Jornada mejor no hablo”.

–Pero sólo contésteme al menos si tiene miedo de volver a México o piensa volver pronto.

–Iré pronto, muy pronto.

Mientras, la todavía alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, se sumó a las denuncias de fraude electoral y elección de Estado , al sostener que a pesar de ser la alcaldesa mejor valorada de la ciudad y una de las mejor evaluadas a nivel nacional, en las recientes elecciones buscamos la relección y perdimos. Vivimos una elección de Estado donde el uso de los programas sociales jugó un papel muy delicado y donde hubo una compra de votos descarada. Y cuando digo compra de votos descarada me refiero a personas en las filas de las casillas literalmente comprando votos. La verdad es que es muy lamentable, si bien nosotros mantuvimos el apoyo que tuvimos hace tres años, incluso tuvimos más votos. Pero hubo una votación a favor del partido en el poder de manera brutal. Nosotros presentamos a lo largo del proceso casi 200 quejas, que no fueron atendidas por el INE, así que me parece que lo que se vivió en México no es de festejarse. Sí creo que estamos en un riesgo enorme de una regresión a un Estado autoritario, estamos de regreso a los 70 donde hay muy poca libertad para elegir y en un escenario que se encamina hacia menos libertades y democracia .

El foro, auspiciado por la FIL que fundó el escritor Mario Vargas Llosa, contó con el patrocinio del Centro Ricardo B. Salinas Pliego y la Universidad de Guadalajara, además de otros organismos e instituciones, como la guatemalteca Universidad de la Libertad, la Fundación Libertad y Desarrollo y el Grupo Orenes, que es el emporio que aglutina a los principales casinos en México, España, Andorra, Irlanda, Ecuador y Colombia, entre ellos el popular Caliente.

En el encuentro también participaron Iván Duque y Guillermo Lasso, ex presidentes de Colombia y Ecuador; el ministro de Economía de Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, y otros defensores del ideario ultraliberal en España y América Latina.