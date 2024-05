«Los buitres de la política nos querían fuera»: Álvarez Máynez

Por: La Jornada •

Campeche, Camp., El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que los buitres de la política nos querían fuera de la boleta, pero aquí estamos de frente para ganar la elección , tras encabezar el cierre de campaña de los abanderados de su partido en la entidad.

Lamentó de nuevo el colapso del escenario el pasado miércoles durante un mitin en Monterrey, Nuevo León, y expuso que pese a las intenciones de los buitres de la política para sacarlo a la mala de esta elección, seguirá de frente, callará bocas y pondrá a MC como un partido ganador en varios estados, entre ellos Campeche.

Señaló que pese a las pretensiones de la gobernadora morenista Layda Sansores para sacar a Elíseo Fernández de la contienda por un escaño en el Senado, su nombre estará en las boletas y arrasará en los próximos comicios.

Recordó que Sansores integró un expediente judicial para sacar a Fernández –ex alcalde de esta ciudad y ex candidato de MC a la gubernatura, quien obtuvo la mayor cantidad de votos en el proceso de hace tres años– de los comicios, y si bien es cierto que las autoridades electorales le quitaron el derecho a competir, eso no quiere decir que no vaya a tener la mayoría de votos el 2 de junio.

Álvarez Máynez estuvo también en Ciudad del Carmen, donde acompañó en el cierre de campaña de los aspirantes a alcalde y diputados locales; ahí, El Choncho Fernández –hijo de Eliseo, con apenas 10 años– convocó a los campechanos a votar en contra de Layda y sus foráneos que han saqueado el estado y han propiciado que aumente la delincuencia .

El Choncho ha realizado la campaña en representación de su papá, quien tiene varias órdenes de aprehensión por presuntos actos de corrupción y homicidios de sus ex colaboradores. Supuestamente se encuentra en el extranjero y hasta antes de que el Instituto Nacional Electoral lo inhabilitara para contender hace dos semanas, sólo realizó campaña por redes sociales con el apoyo de su vástago.