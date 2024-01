Revocación de Mandato continúa en la congeladora: Manuel Muñoz

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Aun y cuando en noviembre de 2023 el diputado local José Luis Figueroa Rangel aseguró que las iniciativas de leyes reglamentarias de la Revocación de Mandato se encontraban en valoración técnica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), Ángel Manuel Muñoz Muro, titular de la Coordinación General Jurídica del Estado Zacatecas, informó a este medio que el tema sigue en la “cancha del Congreso” porque la ley reglamentaria “no existe” y, por ende, tampoco se etiquetó presupuesto para ello.

El pasado 10 de noviembre, en entrevista con La Jornada Zacatecas, el presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Constitucionales y autor de otra de las iniciativas de Revocación de Mandato, el diputado José Luis Figueroa Rangel, explicó que las iniciativas de reglamentación se encontraban en el IEEZ y que sería el Consejo General de este instituto el que habría de analizar las conclusiones para darle el visto bueno en lo referente a la aplicación, procedimiento y el presupuesto requerido para llevar a cabo el instrumento.

En ese momento, Figueroa Rangel aseguró que se analizaría también el impacto presupuestal de la revocación para 2024, aunque precisó que no había fecha límite para la presentación, revisión, dictaminación, para luego llevar la discusión al pleno. Lo que sí debe suceder, aclaró, es que el proceso debía estar terminado antes de la votación del presupuesto para que se le etiquete recurso.

“Ésa es la suerte que está corriendo en este momento. No es un asunto de tortuguismo legislativo, no es un asunto de irresponsabilidad de nadie, hay tres visiones que analizar. No hay una resistencia, no hay una oposición. Creo que el instrumento se aprobará por unanimidad, ya que esta Legislatura se ha pronunciado a favor de que la sociedad zacatecana tenga el derecho de aplicar la revocación de mandato a su gobernante. En cuanto nos la regresen inmediatamente sesionaremos y habrá que discutir cuál de los dos escenarios y habrá que resolver el dictamen que presentemos al pleno. No veo complicaciones de que vayamos a ir al riesgo de que no vaya a llevar presupuesto”, concluyó en ese momento.

No obstante, de acuerdo con el coordinador general jurídico del estado, no se ha llevado el tema ante los órganos electorales, pues primero se debe decretar una ley reglamentaria en la Legislatura, misma que no existe aún, ya que la comisión encargada no la ha hecho. En tanto, en lo que respecta al presupuesto, el IEEZ, en su proyecto de presupuesto para 2024, solicitó un “recurso precautorio” para la revocación de mandato, no obstante, no fue aprobado por legisladores y legisladoras.

En ese sentido, a pesar de que en la Constitución Política del Estado de Zacatecas ya se encuentra la figura de Revocación de Mandato para que la ciudadanía la aplique, aún es imposible debido a que no existe dicha ley reglamentaria que la Legislatura local ha simulado trabajar.

En la misma fecha en la que este medio entrevistó a Figueroa Rangel, se tuvo acercamiento con el diputado Enrique Laviada Cirerol, quien refirió que, en su iniciativa de reforma constitucional aprobada en el pleno de la Legislatura zacatecana, se aseguró de que contuviera no sólo “el qué, sino el cómo” e incluyó una propuesta de ley reglamentaria en la que se exponen todos los detalles que corresponden al proceso, pero dicha iniciativa, advirtió desde entonces, se encontraba aún en la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales.

Laviada Cirerol dijo en ese entonces que esperaba que el rezago no se debiera a “presiones oficialistas”, porque se tiene a un gobernador pésimamente calificado en el país y que puede ser sujeto a esta medida, además de que el procedimiento está diseñado para que se opere en este sexenio y la entidad sirva como laboratorio de un hecho histórico.