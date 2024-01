Resuelve Tribunal Laboral a favor de 17 docentes excluidos del SPAUAZ

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El Tribunal Laboral de la Región Centro-Sur resolvió a favor de 17 profesores de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) para que sean incluidos en el padrón de agremiados del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ); sin embargo, otros 540 docentes que exigían su afiliación no serán contemplados.

Asimismo, el tribunal sentenció que tres docentes no tienen derechos políticos vigentes en el sindicato debido a que ocupan cargos de confianza en la administración central de la universidad y dos de ellas falsearon información al afirmar que solo eran docentes investigadoras.

En este caso, detalla que “no pasa desapercibido que en el desahogo de las pruebas confesionales, al realizar este tribunal unas preguntas aclaratorias, se les cuestionó si ocupaban algún puesto de confianza para la universidad y estas manifestaron que únicamente se desempeñaban como docentes investigadoras; sin embargo, mediante el oficio remitido por el Coordinador de Personal, se acreditó fehacientemente que éstas sí se desempeñan en cargos de los que se consideran como de confianza; es decir, las actoras se condujeron con falsedad ante este órgano jurisdiccional”.

El resolutivo explica que las implicadas, previo a dar su testimonio, protestaron conducirse con verdad en sus declaraciones, por lo que incurrieron en un delito que el SPAUAZ podría hacer valer frente a la autoridad.

Por otra parte, el tribunal también consideró que no había pruebas suficientes para determinar que una integrante del Comité Ejecutivo haya incurrido en discriminación, violencia e intimidación contra algunos de los profesores demandantes.

Finalmente, mandató al SPAUAZ la publicación de un nuevo padrón de agremiados, ahora con la inclusión de los 17 docentes de quienes se comprobó que tienen derechos políticos vigentes.

Al respecto, Alberto Vélez Rodríguez, uno de los docentes demandantes, consideró que el resultado fue positivo para quienes interpusieron la demanda, ya que a 17 se les reconoce sus derechos sindicales, mientras que los tres faltantes son una deuda pendiente porque no se desahogaron bien las pruebas.

“La demanda para nosotros fue exitosa porque fue fundada y en el SPAUAZ se nos negaban nuestros reclamos y exigencias de que se respetaran nuestros derechos, pero la juez nos reconoció que era fundada la demanda, tan es así que condenó al sindicato para que se realice la inscripción como miembros con derechos sindicales plenos”, expuso.

No obstante, dijo que el resultado no les favoreció en la dimensión que se esperaba porque se denunció discriminación de parte de integrantes del Comité Ejecutivo y en la sentencia ello no se reconoció, lo que significa que “tal vez no preparamos bien la demanda, aunque eso existe”.

Vélez Rodríguez comentó que hay 540 profesores más que no aparecen en el padrón del sindicato y seguramente no se les va a incluir, pero advirtió que continuarán las movilizaciones para que se respeten los derechos de todos, no solo de quienes demandaron.

Desde su perspectiva, indicó que no debe haber demanda de los otros 540 docentes para que se les respete sus derechos y habrá que esperar a que el SPAUAZ considere el resolutivo de esta demanda para que lo haga con el resto.

Detalló que los estatutos solamente exigen que los docentes no sean funcionarios y estén al corriente con su cuota para afiliarse, pero en el sindicato “se inventaron otros criterios como que presentaran su acta de evaluación, que los que fueron funcionarios debían dejar pasar tres meses y otros que tenían que reafiliarse y esperar mesas para dar a conocer altas y bajas del padrón ante el Centro Laboral, los cuales no existen en nuestra normativa”.

En el caso de los 540 docentes que no han sido afiliados, dijo que es posible que el SPAUAZ no los incluya, pero “eso es un error y obviamente la lucha por hacer valer nuestros derechos va a continuar”.