Diputados de PRI, PAN y PRD, dispuestos a dialogar para una posible reforma electoral

Aunque Movimiento Ciudadano aseguró que el acuerdo es discutir un proyecto en noviembre mientras transcurre el Mundial de Qatar, el coordinador priísta Rubén Moreira definió que su bancada no tiene prisa por votar una reforma, además de que no existe ni siquiera un borrador.

De manera firme, categórica y contundente, señalo que en el PRI no aprobaremos nada que dañe al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , atajó el dirigente nacional priísta, Alejandro Moreno Cárdenas.

En una primera aproximación, los partidos en la Cámara de Diputados definieron posturas en torno a una eventual reforma electoral, y si bien PRI, PAN y PRD expresaron su disposición a la búsqueda de acuerdos, acotaron que no aprobarán nada que vulnere la autonomía de los órganos electorales.

Asimismo, en declaraciones por separado, PAN y PRI respondieron a la opinión de la Convención de Venecia, que alertó del riesgo por la iniciativa presidencial en esta materia.

Al respecto, Moreno Cárdenas puntualizó que el PRI no permitirá ningún retroceso democrático, pero tampoco que de otras latitudes donde tienen serios problemas electorales nos vengan a decir qué sí podemos hacer y qué no .

Agregó que para el tricolor la barrera es infranqueable: no poner en riesgo comicios democráticos y creíbles; no entregar el padrón y los datos biométricos de millones de mexicanos al gobierno; no permitir que el crimen organizado se vincule o participe en los procesos electorales del país .

El presidente de la cámara, Santiago Creel Miranda (PAN), comentó a su vez sobre las conclusiones de la convención: Les agradecemos mucho sus opiniones, pero tenemos las propias y estamos convencidos de ellas .

Por su parte, Moreira expuso que su partido no anticipa su voto en favor de ninguna reforma, pero es importante que todas las iniciativas se desahoguen .