Diputado petista da la razón al Movimiento Feminista de Zacatecas y propone iniciativa de decreto en materia de interrupción legal del embarazo

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Un día después de que fuera exhibido en una lona colgada en el puente de plaza Bicentenario junto con otros 10 diputados y diputadas de la 64 Legislatura, y calificados por el Movimiento Feminista de Zacatecas como “¡Criminales doble moral!” por no aprobar la despenalización del aborto en la entidad, el legislador local por el Partido del Trabajo (PT) Xerardo Ramírez Muñoz propuso este martes, en sesión ordinaria, la iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal del estado y de la Ley de Educación en materia de interrupción legal del embarazo.

“Como legisladores, no debemos postergar la regulación legal de este tema, no debemos anteponer nuestros intereses personales, creencias religiosas o sociales sobre los derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, debemos procurar y garantizar un procedimiento de interrupción de embarazo seguro, libre y accesible para las mujeres que tomen esa decisión. Sólo así podremos decir que sus derechos están efectivamente respetados. No más simulación de respeto a una libertad de decisión, de una igualdad ante la ley, es ahora el momento de llevarlo a la práctica, por el bien de las mujeres y para consolidar un marco jurídico de verdad garantista en el que todos los derechos y libertades sean considerados para todas y todos”, concluyó.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, con seis votos en contra, tres votos a favor y una abstención, diputados y diputadas integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud e Igualdad de Género rechazaron el dictamen de la iniciativa ciudadana para modificar el código penal y se despenalice el aborto en Zacatecas.

Quienes votaron en contra del dictamen fueron las diputadas y el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Karla Valdez Espinoza, María del Mar Ávila Ibargüengoytia y José Guadalupe Correa Valdez, así como las y el integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gabriela Basurto Ávila, María del Refugio Ávalos Márquez y Jehú Edui Salas Dávila, mientras que el morenista Ernesto González Romo se abstuvo, y no asistieron Xerardo Ramírez Muñoz, del PT; Gerardo Pinedo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Priscila Benítez Sánchez, de Nueva Alianza, y Roxana Muñoz, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Todo ellos fueron exhibidos este lunes en el puente de plaza Bicentenario como “¡Criminales doble moral!”.