Céntrense en Clinton, dice Trump sobre el caso Epstein

Washington. El presidente estadunidense Donald Trump negó ayer que alguna vez le hayan dicho que su nombre apareció en archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, y en cambio pidió a los periodistas que se enfoquen en hablar sobre el ex presidente Bill Clinton, luego de que The Wall Street Journal (WSJ) reveló que el demócrata, al igual que el republicano, también envió una carta de felicitación al magnate financiero por su cumpleaños.

Por otra parte, Trump aseguró que no ha considerado indultar a Ghislaine Maxwell, ex pareja y cómplice de Epstein, quien cumple una condena de cárcel por sus delitos. Tengo permitido hacerlo, pero es algo en lo que no he pensado , declaró.

A Maxwell, interrogada ayer por segundo día consecutivo por el número dos del Departamento de Justicia, Todd Blanche –quien fue abogado defensor de Trump en el juicio penal de 2024– le fue concedida ayer la inmunidad limitada , una medida estándar bajo la cual un testigo puede proporcionar información sin temor a que su declaración sea utilizada en su contra.

El presidente estadunidense inició una visita a Escocia –donde tiene tres campos de golf– y a su llegada a Glasgow Prestwick criticó las políticas migratorias europeas ante los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto. “Será mejor que se pongan las pilas o Europa se acabará (…) Tienen que detener esta horrible invasión que sufre Europa”, aseveró.