Médicos pasantes marcharon para exigir mejores condiciones laborales y seguridad

Por: KAREN GARCÍA •

Con el objetivo de recibir mejores condiciones laborales y seguridad en las plazas donde brindan su servicio, los médicos pasantes de las universidades públicas como privadas del estado se manifestaron la mañana del lunes, partiendo de la presidencia de Zacatecas hasta las instalaciones de la Secretaría de Salud, exigiendo a las autoridades ser escuchados.

Josué Yutzin de la Rosa, representante nacional de la Asociación de Médicos Pasantes y Servicio Social de la zona norte del país, en Zacatecas, aseguró que en municipios como Valparaíso, Loreto, Fresnillo y zonas que están en la periferia cercanas a la sierra son los lugares en los que más se han presentado casos en contra de la seguridad de los médicos pasantes, por lo que piden a la Secretaría de Seguridad Pública del estado la revisión de esos lugares.

Asimismo, mencionó que entre las problemáticas y hechos delictivos de los que son víctimas los médicos pasantes que ejercen su servicio en plazas con poca seguridad, son las tentativas de secuestro, extorsiones, asaltos, intimidaciones verbales y físicas, así como amenazas.

Destacó que hasta el momento son más de cinco quejas, y que semanalmente se reciben reclamos y comentarios respecto a estas situaciones.

Aseguró que de no recibir respuesta por parte de las autoridades, seguirán con las manifestaciones y se dejarán de firmar plazas en su totalidad para brindar el servicio a comunidades y municipios del estado. También se pedirá el retiro de los médicos pasantes que estén en los municipios considerados como ‘focos rojos’ y sean reubicados a otras zonas. Informó que la marcha nacional está programada para el próximo 5 de agosto para exigir plazas seguras y dignas en todo el país.

“No se podemos negar el acceso a los servicios de salud a las poblaciones, no es lo que se espera. Nosotros pedimos que se hagan grupos de médicos pasantes, que existan titulares en los centros donde se van a localizar y que dentro de los protocolos se asegure que el compañero en cuanto tenga algún incidente se creen comités de ética que guíen y asesoren a los alumnos y les permitan la retirada de sus centros mientras hay una solución” aseguró Yutzin de la Rosa.

Por su parte, Yulisa, estudiante de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), relató las situaciones a las que varios de sus compañeros han sido víctimas en los traslados y estancias en comunidades del estado, diciendo que “un caso de una compañera, que se trasladaba hacia la comunidad donde hacia su servicio social, iba en su vehículo y un grupo delictivo a mano armada intentó asaltarla; aclarando, no estamos en contra de ir al servicio, se va brindar ese derecho a la salud a la sociedad, pero necesitamos que las condiciones que nos da el estado sean dignas y seguras”, explicó.