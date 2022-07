Descarta AMLO dar «señal» para elección de candidato en Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los militantes de su partido, Morena, que han pedido “piso parejo” para la elección del candidato presidencial con miras a la sucesión de 2024. Asentó que la “subcultura antidemocrática” –que se da aun dentro de su movimiento— está a la espera de una señal desde la figura presidencial, la cual descartó que se vaya a dar.

La señal, enfatizó, la dará la gente, que decidirá quién encabezará la candidatura presidencial de Morena y,en ese sentido consideró que hablar de “piso parejo” es menospreciar a la ciudadanía. “Ya nadie se deja manipular, que no se use como excusa”.

Exhortó a los aspirantes a llegarle al pueblo, a que los conozcan, a ir a terreno y les dejó un claro mensaje: “Los que venimos del movimiento tenemos que tener muy en cuenta que no luchamos por cargos, luchamos por principios, por ideales”.

Llamó a tener confianza porque “no hay dados cargados, no hay cartas marcadas. Es que es muy interesante ese tema, porque fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento –Morena— están esperando una señal. Y no va a haber señal, la señal la va a dar la gente y es muy sencillo. En el caso de los candidatos a la Presidencia: encuesta y lo que diga la gente y yo voy a apoyar al que gane en la encuesta”, subrayó.

En la mañanera de este martes, el mandatario federal fue interrogado sobre las afirmaciones de un colectivo de morenistas que apoya la candidatura del canciller Marcelo Ebrard, encabezado por la senadora Malú Micher, pidió “piso parejo” y propuso que el método de elección del o la candidata o candidato se realice con “encuestas abiertas, independiente, transparente, verificables y accesibles para toda la ciudadanía”.

Al respecto, López Obrador remarcó: “Cuando se se habla de que no hay ‘piso parejo’, eso es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular, que no se use eso como excusa. ¿Cómo no va a haber piso parejo, si va a ser la gente la que va a decidir? Y si la gente ve que el presidente se está inclinando a favor de alguien o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de alguien, eso lo rechaza la gente, eso tiene un efecto de boomerang. Pero eso también conlleva la idea de que no le tienen confianza al pueblo, de que piensan que el pueblo es manipulable. Pues no, ya esto cambió, hay fraudes que se han cometido últimamente y no les ha alcanzado, no les han servido. No puedo yo hablar de casos específicos, pero la gente está muy consciente, mucho muy consciente, y lo mismo, darle toda la confianza a los ciudadanos”.

Citó un ejemplo de democracia en comunidades de Oaxaca que se gobiernan por usos y costumbres, donde para elegir a sus autoridades nadie hace campaña, por el contrario es la gente quien propone en la asamblea comunitaria y se les dice: “’Te toca dar servicio’. Y si el que tiene que dar servicio está en Nueva York o en Los Ángeles, tiene que ir a dar servicio y no cobra. Es una democracia comunitaria, casi perfecta”.

Por ello, el presidente destacó que será la ciudadanía la que elegirá al abanderado o abanderada de Morena a través de una consulta.

Incluso hasta adelantó el contenido de la encuesta: “¿Conoces a Juan Fernández a Francisca Domínguez? ¿Qué opinión tienes de ella o de él? ¿Consideras que es honesto que es honesta? ¿Tiene cercanía con el pueblo? ¿Te gustaría que fuese la candidata o el candidato de tal partido? ¿Si sale de candidato votarías por ella o por él? Ahí está. !No falla eh¡Si se hace bien la encuesta no falla”.

López Obrador envió un claro mensaje a aquellos que aspiran a competir para relevarlo en el cargo: “Ahora, si lo que se quiere es ser candidato haiga sido como haiga sido, o ser gobernador o presidente haiga sido como haiga sido, entones (es) fraude. Pero no y lo otro (que digan): ‘No salí yo, no hay democracia; si salgo yo, sí hay democracia’. Los que venimos del movimiento tenemos que tener muy en cuenta que no luchamos por cargos, luchamos por principios, por ideales, y que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Quien no le tiene amor al pueblo no sirve ni para la política ni para el periodismo”.