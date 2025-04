La inteligencia artificial «potencia el talento de cineastas mexicanos»

Por: La Jornada •

En la era de la inteligencia artificial (IA) y los efectos visuales de alto nivel, los cineastas emergentes del país enfrentan un dilema: desarrollar su talento en México con recursos limitados o migrar a países con mayor acceso a tecnología y financiamiento. La pregunta es inevitable: ¿la IA representa una oportunidad para potenciar el talento nacional o un desafío que amenaza con provocar una fuga de creativos?

En entrevista con La Jornada, el especialista mexicano Freddy Chávez, director creativo de IA e Innovación en Boxel Studio, considera que: Lo que está pasando en cuanto a la IA es la democratización de esas herramientas. Hasta hace unos años eran privilegiados en algunos países quienes tenían acceso a estas tecnologías; ahora se ha abierto y es igual para todos. La IA será muy importante para el talento en México, específicamente en el cine y el audiovisual; los estudiantes o gente de bajos recursos tendrá acceso a estos avances sin tener que salir del país .

Chávez ha participado en las series Superman y Lois y The Mandalorian, ha trabajado con Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, y es una voz clave para entender cómo la IA transforma la narrativa cinematográfica y qué necesita México para convertirse en un referente tecnológico en la industria.

Explica que desde hace 20 años empezó a trabajar en el extranjero porque: En ese entonces no había este tipo de especializaciones para el cine en México; estuve estudiando efectos de maquillaje, digitales e IA. No creas, no la tuve fácil; ahora he visto cómo ha progresado la tecnología y el acceso a ella. Algo que democratizó la IA y otras herramientas fue la pandemia, porque los estudiantes y profesionales que se dedicaban a esto no podían estar de forma presencial, y eso les permitió trabajar remotamente. Para México fue algo muy positivo; yo vi a muchos más artistas en el país trabajando para compañías internacionales sin tener que viajar al extranjero. Ahora que ya vivimos en normalidad, se quedó el protocolo de trabajo a distancia .

Freddy Chávez mencionó que en las huelgas de actores y guionistas hollywoodenses en 2023 una de las aristas del conflicto fue la preocupación por el avance de la IA: Ellos fueron los primeros que levantaron la voz, pero es un pacto global, porque algo bueno de esto fue que se pusiera más atención a los protocolos y a la parte ética deluso de la IA. Hay una línea muy delgada donde no se sabe cómo están entrenando a la IA; eso es algo importante y también hay una diferenciación en la programación para ciertas plataformas de herramientas donde la gente desconoce de dónde vienen esos datos. Hay otro tipo de IA que le llaman Machine Learning, donde tú como persona puedes decirle a la máquina a qué tipo de archivos o de datos ingresar; tú le enseñas a la máquina lo que debe hacer. Ese tipo de manejo de la IA es algo bueno, porque se tiene el control. Lo malo, lo que genera desconfianza en el uso de la IA, es cuando no sabemos o se desconoce de dónde vienen esos datos .

Chávez consideró: Creo que entraremos en una etapa donde a mucha gente, artistas e industria incluidas, les va a costar trabajo adaptarse a ese ritmo, porque hay avances tecnológicos cada semana, cuando antes pasaban años. Cada semana o cada día veo algo nuevo y tengo que escoger en qué me voy a especializar, porque en lo que trabajas utilizando ciertas herramientas, para la próxima semana ya cambió, evolucionó. La parte positiva que veo en este desarrollo es que va a generar nuevos empleos, necesidades con gente más especializada en el cine dentro de todas las industrias; o sea, eso está generando empleos en lugar de quitarlos .

Específicamente nuestro entrevistado se refirió al rol que juega la parte creativa en la IA y las nuevas tecnologías dentro del cine: “Siento que se está elevando, de alguna manera, la potencialidad de lo que un humano puede hacer. Siempre nos enseñaron de chicos que había que especializarse, que debías ser bueno en una cosa, y ahorita siento que ese abanico está ampliándose, o sea, aprender más, saber más, hacer más cosas.