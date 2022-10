Firman convenio para que Zacatecas tenga un Observatorio de Construcción

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El Gobierno del Estado de Zacatecas, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), signaron un convenio de colaboración con el que Zacatecas se convirtió en la segunda entidad en el país en instalar un Observatorio de Construcción con el fin de transparentar el recurso público que se invierte en infraestructura.

En su mensaje luego de la firma, el mandatario estatal, David Monreal Ávila, aseguró que el reordenamiento financiero y la austeridad implementada en su gobierno, permitirán que esta administración sea el sexenio de mayor obra pública en Zacatecas, con lo que, además, se detonará el desarrollo económico y la entidad se incorporará al estadio nacional en este sentido.

Ante los presidentes nacional y estatal de la CMIC, Francisco Javier Solares y Jorge Alberto de la Peña Díaz, respectivamente, el gobernador refirió que su administración privilegia la obra pública porque es un factor elemental para generar bienestar social, y como muestra de ello, en el primer año de su gobierno se han invertido mil 133 millones de pesos para la construcción, reconstrucción y rehabilitación de carreteras.

Además, en atención a su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, informó que, del total de las obras que se han realizado, 82.2 por ciento se han hecho mediante licitación pública, mientras que en el gobierno que le precedió fueron apenas el 43 por ciento. Asimismo, refirió que, de las mil 839 cédulas de registro para construcción que se han otorgado, 70 por ciento han sido para proveedores y constructores locales.

La entidad tiene grandes retos y requiere del esfuerzo de todos para detonar el progreso, garantizar el bienestar y recuperar el Estado de Derecho, de modo que, al ser un gobernador emanado de un movimiento regido por los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, Monreal Ávila reconoció el interés de los constructores de trabajar de la mano para blindarse de la corrupción al involucrar a la sociedad en los asuntos públicos.

Por su parte, el presidente nacional de la CMIC, Francisco Javier Solares, expuso que la Cámara busca la colaboración con las instancias del gobierno para mejorar el ejercicio del presupuesto; en ese sentido, reconoció el interés del mandatario estatal por abonar a la transparencia, acabar con la corrupción y fomentar la cultura de la denuncia.

“Atestiguar el compromiso del gobernador es importante porque unidos sociedad, gobierno y sectores privados se caminará por el mismo rumbo”, dijo el líder nacional, con quien coincidió el presidente estatal, quien resaltó la voluntad política del mandatario para caminar hacia la transformación de Zacatecas.

Al ser parte de la firma del convenio, la comisionada del Inai, Norma Julieta del Río Venegas, señaló que el Observatorio de la Construcción permitirá a la ciudadanía el cruce de información entre la CMIC y el Gobierno del Estado para conocer cómo se gasta el recurso público y, en consecuencia, trasparentar la ejecución de obra.

Además del Consejo Consultivo de la CMIC, también acompañaron al gobernador David Monreal, los secretarios de Finanzas y la Función Pública, Ricardo Olivares Sánchez y Humbelina López Loera, respectivamente, así como la comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (Izai), Fabiola Torres Rodríguez.