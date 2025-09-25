Para comprar 25% de Banamex “me animó la confianza” que le tengo a Sheinbaum: Chico Pardo

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Fernando Chico Pardo aseguró que adquirió una cuarta parte del Banco Nacional de México (Banamex) por la confianza que tiene en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su proyecto de país.

“Estoy haciendo una inversión personal muy relevante, mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y su proyecto de país”, dijo el empresario en conferencia de prensa.

Ayer se dio a conocer que Fernando Chico Pardo compró al estadunidense Citi el 25 por ciento de las acciones de Banamex, operación que ronda los 42 mil millones de pesos, que se prevé se concrete la segunda mitad del siguiente año y está sujeta a temas regulatorios locales e internacionales.

El empresario se dijo “muy orgulloso de encabezar esta transición reconociendo la gran responsabilidad que significa regresar al Banco Nacional a manos mexicanas, haciendo una inversión personal muy relevante”.

Al señalar que no tiene pensado aumentar su participación, Chico Pardo sostuvo que ha sido “muy exitoso invirtiendo en México. Les recomiendo que hagan lo mismo”.

“A lo largo de más de cinco décadas siempre he mantenido la confianza en México y nunca he dejado de invertir en el país. Siempre he creído que es la mejor opción de inversión, por sus grandes posibilidades, pero sobre todo por su gente”, declaró Chico Pardo.

También externó: “me siento espectacularmente honrado de este proceso… Las oportunidades pasan y suceden. La oportunidad de Banamex me ilusionó, dije: órale ¿porque no?, y entre más, conocí más, me entusiasmé, me enamoré del proyecto, más este reto de seguir y crecer con México”.

“El hecho de que digamos que Banamex regresa a manos mexicanas da orgullo, esa es una de las motivaciones que veo”, exclamó Chico Pardo, quien también precisó que no tiene más de seis meses desde que el consorcio estadunidense Citi le invitó a conocer los detalles de la operación.

Aclaró que, con su llegada, se buscará que Banamex gane mercado respecto a sus competidores, al mismo tiempo de invertir mayores recursos en temas tecnológicos.