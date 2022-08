LitioMX podría ayudar a mejorar las condiciones económicas para Zacatecas

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de que este martes se publicó el decreto presidencial para la creación de la empresa estatal Litio para México (LitioMx), la cual se encargará de explotar este recurso natural de dominio exclusivo de la nación, el investigador de la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), Manuel de Jesús Macías Patiño, reiteró que este organismo será de mucha ayuda para Zacatecas y los zacatecanos, pero será un reto saber de qué manera se podrá integrar la entidad en este proyecto en el que estará al frente la zacatecana Rocío Nahle.

- Publicidad -

De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, que al haber sido publicado este martes entró en vigor, el objeto de Litio para México es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de éste, el cual se ubica en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral.

Asimismo, se establece que LitioMx estará agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Energía (Sener), tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica, operativa y de gestión. Quedará a cargo de un consejo de administración, el cual se integrará por los titulares de las secretarías de Energía –que lo presidirá–, Hacienda, Economía, Gobernación y Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes tendrán voz y voto.

El organismo, que tiene la misión de cumplir con objetivos de la transición energética, también tendrá un director general, quien será nombrado por el titular del Ejecutivo Federal a propuesta de la Sener y tiene un plazo para iniciar funciones en los próximos de 180 días naturales, mientras el consejo de administración se instalará en un periodo no mayor a 60 días naturales.

De igual forma, el mandato presidencial señala que la Sener deberá transferir el personal necesario para cumplir las atribuciones de LitioMx. Asimismo, se establece que el domicilio legal del organismo descentralizado se localizará en la capital del país y la Sener deberá dotarlo de recursos materiales, presupuestarios y financieros necesarios para cumplir su tarea, además de que deberá cumplir con la legislación y tratados en materia de protección del medio ambiente, de derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas.

De acuerdo con Macías Patiño, con la creación de este OPD, es necesario que los zacatecanos participen en él, por lo que dijo que al ser la secretaria de Energía la que esté al frente, la zacatecana Rocío Nahle, se puede suponer que dará instrucciones al director de este organismo y al secretario técnico para que contacte a gente de la entidad y poder trabajar el proyecto desde Zacatecas juntos, porque los problemas no son menores, pues los comisarios ejidales ya están enterados del proyecto y no nada más hay litio, sino también sales de interés energético.

El investigador considera que no solamente hay que apostarle al litio, porque este tendrá su caducidad, por lo que debe pensarse también en las sales de interés energético, ya que México tiene apenas el 3 por ciento de las reservas mundiales de litio y, por ende, no lo posiciona en un lugar muy importante, aunque el tema de las concesiones de la explotación ya se comenzó a mover y no se sabe qué pasará en este sentido ahora que ha nacido este nuevo decreto. No obstante, recalcó que Zacatecas tiene que estar preparado porque definitivamente será beneficioso.

El docente universitario consideró además que es necesario que este órgano que recién acaba de crearse tenga una visión del aprovechamiento del litio, porque en el Decreto se señala que este OPD tendrá que hacer un seguimiento de la cadena de valor, pero aún se desconoce para qué quiere el país este recurso natural: para hacer baterías de automóviles, aprovecharlo para cuestiones farmacéuticas o reciclarlo con las pilas y baterías. Todas esas incógnitas, advirtió Macías Patiño, no están resueltas aún, pero se supone que deben incluirse en el programa que tienen que tener listo en un año.

“En este año, los zacatecanos tenemos la oportunidad de incidir en qué es lo que se debe de hacer y cómo se debe hacer para Zacatecas. No es lo mismo extraer litio de las salmueras que extraerlo de Sonora, que son yacimientos, son cosas completamente diferentes. De las salmueras de Zacatecas, que es donde está el litio, no es tan fácil la extracción, por eso se necesita una vinculación urgente para estar metidos en el ambiente del litio”, concluyó.

Científicos zacatecanos capacitados por gobierno de Bolivia

Según el Servicio Geológico Mexicano (SGM) en 18 estados del país existen yacimientos de litio, llamado por algunos el “petróleo del futuro”, porque es esencial para impulsar la electromovilidad y el almacenamiento de la energía fotovoltaica y baterías de celulares, y es en Sonora donde se encuentra uno de los yacimientos de litio más grandes del mundo, el cual consta de 100 mil hectáreas y 243 millones de toneladas, según cálculos preliminares.

En el caso de Zacatecas, la entidad cuenta con 60 mil hectáreas en las que se encuentra el mineral, esto entre el límite del municipio de Fresnillo hasta los límites con el estado vecino de San Luis Potosí, zona en la que se encuentran seis lagunas donde se hace extracción. De ahí el llamado que han hecho los investigadores zacatecanos para que se aclaré qué se hará con el litio, porque la BUAZ generó una relación con el gobierno de Bolivia para capacitarse en proyectos de esta naturaleza, por lo que este hermanamiento en lo científico y tecnológico será fundamental para sacar estos proyectos adelante, cuando menos en Zacatecas.

Al respecto, semanas atrás, Marco Antonio Torres Inguanzo, director de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la BUAZ, informó a este medio que un equipo multidisciplinario realizará una investigación “sobre las condiciones de aprovechamiento del litio en Zacatecas en materia de técnico química, de modelo económico sustentable, el ámbito jurídico y la gestión social.

El proceso, detalló, estará apoyado por expertos de Bolivia, con quien se ha firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo diversas actividades, entre ellas trabajar en el rubro técnico y químico del litio y en el ámbito económico.

Torres Inguanzo expuso también que los yacimientos de litio en la entidad se encuentran bajo superficies de arcilla, por lo que será diferente la metodología de extracción y es ahí donde la universidad puede ofrecer la formación de su capital humano e investigación especializada, sin embargo, en el mismo tenor que Manuel de Jesús Macías Patiño, señalaba la importancia de saber cómo se configurará la empresa paraestatal para que la Máxima Casa de Estudios busque coadyuvar en todos los procesos.

Asimismo, explicó que a partir del convenio de colaboración que recientemente se firmó con el gobierno de Bolivia, se plantea que Zacatecas adopte algunas de las medidas y acciones exitosas que se implementaron en ese país respecto a la relación que hubo entre los energéticos y la economía nacional y su experiencia para incluir a los pueblos y comunidades en proyectos sustentables.

Por tanto, Torres Inguanzo consideró que un aspecto importante que deberá promoverse en caso de que se concrete este proyecto será la gestión social de tal manera que garantice la participación e inclusión de las comunidades donde están ubicados los yacimientos. “Van a ser cuatro áreas: el químico técnico, el modelo económico de aprovechamiento, la gestión jurídico-legislativa y la gestión social” y en todas ellas será fundamental la participación de la BUAZ a través de sus investigadores y científicos en las diversas disciplinas de conocimiento.

Para ello, Santiago Valle Rodríguez, director de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la BUAZ, informó que, en un dado caso, se realizarían las adecuaciones necesarias en el plan de estudios para que los egresados puedan involucrarse en la industria del litio, porque aun cuando currículo actual contempla las áreas de Geología y Minas y su contenido aborda diversas metodologías y técnicas para los procesos de extracción, para el caso del litio se requiere de ciertas especificidades y por lo tanto habría la necesidad de reestructurar los programas.

Zacatecas, con infraestructura para aprovechamiento de Litio: Cozcyt

Semanas atrás y luego de la aprobación de la ley que da la potestad al Estado mexicano para la explotación del mineral, Hamurabi Gamboa Rosales, director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), reconoció que la entidad cuenta con la infraestructura, equipamiento y el recurso humano (científicos) para el aprovechamiento del litio, ya sea en su caracterización o para la creación de modelos de utilidad.

Precisó que la extracción del mineral no es el negocio, sino la caracterización, procesamiento y uso que se le puede dar, de manera que el estado puede ser un referente nacional en la investigación y generación de conocimiento respecto al litio. Para el funcionario, la extracción que realice la paraestatal, conjugado con el trabajo de investigación y generación de conocimiento en el laboratorio, generaría las condiciones para que el estado sea un referente en la caracterización, estudio e investigación del mineral.

Aunado a ello, la caracterización que se pueda hacer permitiría la generación de patentes o de un modelo de utilidad que incluso podría monetizarse al venderlo a un particular, lo que a su vez atraería inversión privada o pública.