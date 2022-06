Desplazamiento forzado y migración, consecuencia de la falta de un proyecto alternativo al neoliberalismo

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

La violencia, el fenómeno del desplazamiento forzado y la migración en el estado surgieron como consecuencia de la falta de un proyecto de desarrollo alternativo al neoliberalismo, multidisciplinario, que permitiese atender la crisis de la seguridad, afirmó Javier Contreras Díaz, académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

Mencionó, por ejemplo, que la válvula de rescate industrial en Zacatecas es la maquila, pero esta no es una industria, pues no tiene vínculo con algún otro sector productivo y en ello no existe valor agregado, aunado a que el salario para los trabajadores es ínfimo y se encuentran en una situación precaria.

En el tema de la seguridad, dijo que está lejana la posibilidad de ofrecer a la ciudadanía niveles aceptables de certidumbre y, por el contrario, cada vez la situación genera más pánico y temor incluso salir a realizar actividades esenciales.

Recordó que hace poco, un procurador declaró que los ciudadanos “tenemos que convertirnos en halcones de la policía”, lo que significa que la política que se trataba de implementar era que los ciudadanos delataran todo en su entorno.

“Esa es la derrota de la política pública de seguridad del estado, estamos muy rezagados y estamos atiborrados de diagnósticos desde las altas esferas del gobierno, pasando por el Congreso y los cabildos. Por todos lados hay diagnósticos y declaraciones, pero se debe hacer otro esfuerzo”, expuso.

Durante su participación en el Foro “Violencia, desplazamiento forzado y migración”, realizado en la Legislatura del estado, Contreras Díaz opinó que debe impulsarse un proyecto no elaborado “arriba”, sino que haya una convocatoria amplia para que toda la sociedad realice aportaciones.

Precisó que esto debe implementarse no sólo para el tema de la inseguridad, sino para todos aquellos rubros en los que existe un problema y para los cuales los gobiernos “no han estado a la altura” durante los últimos 40 años.

En todo ese tiempo, consideró que “no se adelantaron al estallido de los fenómenos, sino que se dedicaron a patear el bote para que le estallara al que venía, y aquí está el problema gravísimo. El destino nos ha alcanzado y no sabemos qué hacer”, expresó.

En ese contexto, Contreras Díaz sugirió un diagnóstico, pero que vaya a la raíz, sin lucimientos políticos instantáneos y sin búsqueda del reflector, de manera que este derive en propuestas y aportaciones de toda la sociedad para generar un nuevo proyecto de desarrollo que aborde de manera transversal todos los problemas que persisten en la actualidad.