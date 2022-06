Afortunadamente en Calera no se ha presentado el problema del desplazamiento forzado: alcalde

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Afortunadamente y gracias a Dios”, en el municipio de Calera, no se ha presentado el problema del desplazamiento forzado interno por cuestiones de inseguridad, aseguró el alcalde Ángel Gerardo Hernández Vázquez, no obstante, reconoció que sí afectan a los habitantes delitos de alto impacto como los “levantones” y el homicidio doloso que está terminando con la vida de los jóvenes calerenses.

En entrevista para medios de comunicación, el presidente de Calera, consideró que aunque se ha presentado este fenómeno como en otros municipios del estado, no se está exento de que pueda suceder, pues además de la cabecera municipal hay solamente dos comunidades grandes que son Ramón López Velarde, mejor conocida como “Toribio”, con más de 6 mil habitantes, y Río Frío, con aproximadamente mil habitantes, pero hasta el momento, dijo, no se ha visto ninguna amenaza.

Sin embargo, Hernández Vázquez reconoció que hay problemas como “levantones” y asesinatos que obedecen, a final de cuentas, puntualizó, a una pugna entre organizaciones criminales pero que, desgraciadamente, quienes pierden la vida son jóvenes “que no andan en las canchas sino en el crimen”, además de que se han presentado también “daños colaterales” en los que hasta bebés han sido asesinados porque están en el domicilio donde van a buscar a las personas, lamentó.

“Esperemos en Dios que esto pronto baje. Yo siempre que hago declaraciones de este tipo le he pedido siempre al gobernador el apoyo para tratar de que esto sea un poquito más controlado”, refirió el edil de extracción panista, quien agregó que la responsabilidad de la seguridad en estos temas es de las fuerzas castrenses, el gobierno del estado y la Federación.

Por su parte, concluyó, el municipio hace lo propio, porque ha dispuesto un cuartel para los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y hay visitas de parte de la Guardia Nacional, además de que se firmó un convenio con la Policía Metropolitana y el apoyo de Gobierno del Estado.