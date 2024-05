Después de 200 años, una mujer Gobernará México: Fernández Noroña

Por: La Jornada Zacatecas •

Gerardo Fernández Noroña, en su visita Zacatecas para apoyar a las candidaturas petistas de la entidad, se pronunció por dejar a un lado las diferencias que hay entre las diferentes candidaturas y partidos que apoyan a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación.

Frente a una abarrotada Plaza Miguel Auza, el diputado de la 64 Legislatura, resaltó que el Partido del Trabajo es y ha sido obradorista, incluso en momentos en que otros partidos le deban la espalda a López Obrador, y antes de que existiera Morena.

Fernández Noroña narró al público congregado en el mitin, que había recibido las quejas y agravios de los compañeros petistas a lo largo del día, pero que, en su carácter de Coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales y Civiles de Claudia Sheinbaum, y “siendo promotor de la unidad”, “no puedo no decir nada, porque si no, van a decir que está convalidando descalificaciones y ataques en contra del gobernador David Monreal”.

A Xerardo Ramírez, candidato a la diputación local por el Distrito 2, y quien en su discurso defendió su propuesta de someter al escrutinio de las y los zacatecanos, la revocación del mandatario estatal; Fernández Noroña lo caracterizó como un candidato “con la espada desenvainada”.

El diputado federal invitó a las y los simpatizantes reunidos en Plaza Miguel Auza a apoyar la Cuarta Transformación -movimiento que dijo, gobernará el país durante décadas por venir-, votando “todo PT y por Claudia Sheinbaum”.

Durante la conferencia de prensa matutina, en la que el político capitalino aludió con humor a la máxima de Winston Churchill, según la cual existen tres tipos de enemigos “los enemigos a secas, los enemigos a muerte y, los compañeros de partido”, Fernández Noroña comentó que precisamente del secretario general de Morena en Zacatecas, Mariano Casas, recibió tres de las cuatro impugnaciones a su candidatura; por lo que le mandó “un abrazo” al dirigente morenista local.

Recordando que el actual jefe de gobierno en la entidad, David Monreal, llegó a la presidencia municipal de Fresnillo y a otros cargos públicos, bajo las siglas del Partido del Trabajo (recibiendo más de 50 mil votos de este partido político en 2021), Fernández Noroña insistió en que desconoce “la razón de porque hay la tensión quemante de nuestro compañero gobernador hacia el PT” y reiteró su llamado a la unidad.

“En este momento, PAN, PRI y PRD son nuestros adversarios, ya después veremos las diferencias que tenemos, como las resolvemos”, recalcó Noroña ante el público reunido en Plaza Miguel Auza.

Sin embargo, el político si se decantaría durante la conferencia de prensa matutina, por descalificar “la incorrecta, indebida y absurda” maniobra por la que se obligó el retiro de propaganda electoral con la imagen de Claudia Sheinbaum, a candidaturas petistas y de la coalición La Esperanza Nos Une (PT-PANAL-PES).

Fernández Noroña también argumentó que los intentos de la oposición por deslegitimar o anular la elección no surtirán efecto, recalcó que los magistrados han sido “muy firmes en plantear que no van a aceptar ninguna presión y trabajaran para que se respete el voto del pueblo”.

De igual forma, aunque la violencia en el país es “indiscutible”, el político subrayó que “tanto el INE como el Tribunal” aseguran que este hecho no pone en riesgo el proceso electoral (a pesar de que la derecha a utilizado persistentemente este argumento); como ejemplo mencionó que los acontecimientos violentos de hace dos semanas en Zacatecas, fueron utilizados por la oposición para asegurar que no se pueden conducir elecciones en nuestro estado.

Respecto a cuestionamientos al presidente López Obrador por no haber conseguido la pacificación del país, Fernández Noroña respondió que no está de acuerdo en que no haya hecho nada contra la violencia: “No comparto, nosotros no nos aliamos a un grupo criminal para combatir a otros grupos criminales como lo hizo Felipe Calderón, que se alió al Chapo. No tenemos asesinatos de familias por fuerzas armadas, que le llamaba Calderón daños colaterales (…)”.

El diputado izquierdista también subrayó al respecto que, al Poder Judicial “nadie le dice nada por liberar criminales todo el tiempo”, mientras que al presidente “siguen responsabilizándolo de algo injusto, porque se tienen resultados todo el tiempo”, en la disminución en las tasas de secuestro y de homicidios dolosos, por ejemplo.

Después de haber tenido eventos de apoyo a candidaturas en Río Grande, Calera y Trancoso, el ex aspirante a la coordinación de la Defensa de la 4T, cerró su visita en Zacatecas, en el evento multitudinario en Plaza Miguel Auza, en compañía de Alfredo Femat, Geovanna Bañuelos, Ana Luisa del Muro, Adriana Torres, Mariana Salcedo, Fanny Méndez, Xerardo Ramírez, Maricruz Ramírez y Karina Vargas, candidatas y candidatos petistas.