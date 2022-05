Atacante de Texas anunció su plan en Facebook, dice el gobernador Abbott

Uvalde. El autor de la masacre en Uvalde, Texas, anunció en Facebook que iba a atacar una escuela aproximadamente 15 minutos antes de abrir fuego, dijo el miércoles el gobernador del estado, Greg Abbott, y agregó que el arma utilizada fue un rifle de asalto AR-15.

La red social aclaró de inmediato que el atacante había publicado estas advertencias como parte de la mensajería privada de Facebook y, por lo tanto, los mensajes no se descubrieron hasta después de la tragedia.

Según Abbott, Salvador Ramos, de 18 años, publicó sucesivamente mensajes advirtiendo que iba a dispararle a su abuela, luego otro especificando que ya lo había hecho.

«El tercer mensaje, probablemente menos de 15 minutos antes de llegar a la escuela, decía: ‘Voy a abrir fuego en una escuela primaria'», especificó Abbott en una conferencia de prensa.

Ramos, un estudiante de secundaria que terminó siendo abatido por la policía, utilizó un rifle de asalto, un arma extremadamente letal, agregó el gobernador.

Facebook está «cooperando plenamente» con la policía que investiga la matanza, dijo Andy Stone, portavoz de la empresa matriz de Facebook, Meta.

Abbott dio detalles del ataque del martes: «Lo primero que pasó fue que el pistolero le disparó a su abuela en la cara».

«Ella contactó entonces a la policía. El joven armado huyó y, mientras huía, tuvo un accidente (vehicular) justo afuera de la escuela primaria y corrió hacia la escuela», agregó.

«Los oficiales (…) se enfrentaron al pistolero en ese momento. El pistolero luego entró por una puerta trasera y recorrió dos pasillos cortos, y luego entró en un salón de clases en el lado izquierdo», precisó Abbott.

Beto O’Rourke, un líder demócrata de Texas, interrumpió la conferencia de prensa del gobernador republicano.

O’Rourke, ex aspirante a la nominación presidencial demócrata en 2020 y retador de Abbott en las próximas elecciones estatales de noviembre, aseguró que la tragedia era «predecible» y criticó al republicano por no haber hecho nada. El ex legislador recibió una andanada de insultos y el alcalde de Uvalde, presente en la sala, le acusó pasarse «de los límites».