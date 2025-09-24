Envía Sheinbaum reforma a la Ley Aduanera; la modernización es fundamental para el comercio exterior: Mejía Haro

Por: La Jornada Zacatecas •

En el marco del Paquete Económico 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera, cuyo propósito es modernizar los recintos fiscales, digitalizar trámites, reforzar los controles en el comercio exterior y combatir la evasión y el contrabando, todo ello sin crear ni aumentar impuestos.

La propuesta establece la creación del Consejo Aduanero Nacional, encargado de supervisar la implementación de los cambios y garantizar la transparencia en los procedimientos. Asimismo, contempla la vigilancia obligatoria en las aduanas y una regulación más estricta de los agentes aduanales, cuyas patentes tendrán una vigencia de diez años, prorrogables bajo certificaciones periódicas.

Otro de los ejes centrales es el endurecimiento de las sanciones contra la subvaluación de mercancías y el contrabando técnico, al ampliar los supuestos de infracción y responsabilidad. La reforma busca cerrar espacios de impunidad y reforzar la fiscalización de operaciones comerciales en frontera y puertos.

El diputado federal de Morena, Ulises Mejía Haro, subrayó la relevancia de la iniciativa al señalar que las aduanas mexicanas concentran cerca de 30 por ciento de la recaudación federal y desempeñan un papel estratégico en materia de seguridad nacional. Consideró que la modernización del marco legal “no es solo un asunto de ingresos, sino también de competitividad y confianza en nuestro comercio exterior”.

El legislador advirtió que México se encuentra en un momento clave: “Modernizar nuestras aduanas significa garantizar un comercio más confiable, con reglas claras y competitivas que fortalezcan la economía nacional”.

La iniciativa será discutida en comisiones en los próximos días como parte de la negociación del paquete fiscal. Morena y sus aliados prevén respaldarla en su totalidad, mientras que la oposición ha anticipado una revisión puntual de los alcances y costos de las nuevas disposiciones.