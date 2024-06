Ejidatarios de Zacatecas exigen a alcaldes cumplir compromiso de rechazar una presa

Los ejidatarios explicaron que durante el pasado periodo electoral de 2024, candidatas y candidatos a diputaciones, senadurías y presidencias municipales de la región tomaron el asunto de la presa Milpillas para hacer campaña electoral y pronunciarse a favor o en contra .

Proyecto inviable

Los que se manifestaron a favor demostraron que la participación y decisión ciudadana no es de su interés. Durante sus campañas les exigimos que respeten nuestra postura y, en caso de ganar, no se vuelvan promotores y no impongan un proyecto que no queremos y que además es inviable .

Mientras, a los aspirantes que están contra el proyecto de la presa Milpillas les hacemos un atento llamado para iniciar su compromiso de no respaldar el proyecto en nuestros ejidos y comunidades. Nuestra petición es respetuosa, pero firme, y les requerimos y exigimos cumplir su palabra .

Entre esos ex abanderados se encuentran los ahora ediles electos de Jiménez del Teúl y de Sombrerete, a quienes “ahora que terminaron las elecciones solicitamos cumplir su compromiso y empezar a convocarnos para que, en cuanto tomen el cargo –en septiembre próximo–, nos llamen como población a la asamblea de cabildo abierta, en la cual establezcan la declaratoria de municipios libres de megaproyectos”.