Mostrar al pueblo: El Agua, de Elena López Riera

La valenciana Elena López Riera presentó su primer largometraje en La Quinzaine des réalisateurs del Festival de Cannes 2022. La directora apuesta por una inscripción en una zona geográfica que le es cercana, Orihuela -ciudad hermana de Zacatecas, por cierto-, el pueblo donde nació, recordando el principio de que lo local es lo global, y que para emocionar al público internacional, nada mejor que volver a las raíces.

La esencia de la tragedia

La trama se limita de manera parecida a una historia esencial, despojada de subterfugios y recovecos, contada mil veces, no por repetitiva sino por fundamental: el primer amor entre Ana y José, con los obstáculos planteados por las estructuras sociales, ya sean las familiares o las de la sociedad que les rodea, en este caso los vecinos del pueblo. Cabe añadir que estos jóvenes están movidos por dos fuerzas divergentes: Ana desea escapar del pueblo, donde le falta el aire, mientras que José quiere quedarse tras pasar una misteriosa temporada fuera.

A esta historia se le añaden los personajes que rodean al grupo, y en particular la relación que une a Ana con su madre y su abuela, mujeres fuertes e independientes que han tomado las riendas de su vida. Como las amigas de Ana, dispuestas a no dejar que su vida amorosa y sexual se les escape de las manos. Los personajes masculinos tienen sus propios agravios, padres y amigos marcados por el rencor y la rivalidad. Todos, situados en una encrucijada que los tensiona entre la voluntad de emanciparse y el peso de la comunidad y la tradición.

Leyenda y modernidad

Desde este punto de vista, el filme remite a una estructura intemporal y dramática hasta cierto punto lorquiana. En particular, la película, como su título lo indica, utiliza el motivo del agua para introducir una dimensión fantástica, sino mítica. La leyenda de una mujer elegida por el río para convertirse en su esposa, apartándola del mundo de los hombres y poseyendo su cuerpo. Leyenda perfectamente asumida por las mujeres del lugar, Ana se preguntará si su singularidad e inquietud no son la señal de que el río la llama para sí.

Sin embargo, Elena López Riera combina esta referencia al mito con una modernidad plenamente asumida, que expresa con los recursos de un realismo documental. En primer lugar con los actores, que en su mayoría son no profesionales, pero cuya interpretación se integra plenamente en la trama argumental. Pero también por la voluntad de retratar la realidad del pueblo, ya sea el trabajo en la fábrica local, o una carrera de palomas cuyos rituales (pintar previamente a los animales de vivos colores, los preparativos de la competición y la propia carrera) ya fueron el objeto de uno de los cortometrajes anteriores de la directora.

El propio motivo del agua va más allá del carácter legendario para integrarse en la realidad, al ser contado en forma de entrevistas por las mujeres del lugar. Pero también al relacionarse con la actividad agrícola de la región, basada en el cultivo de las naranjas, siempre dificultado por la sequía endémica. La película muestra sin embargo la otra cara del agua, recuperando imágenes de una inundación ocurrida unas décadas antes, pero también filmando otras inundaciones ocurridas durante el rodaje. En este tiempo cíclico del mito, marcado por la vuelta de las catástrofes naturales, Ana conseguirá encontrar su propia voz y abrir el camino hacia su emancipación como joven mujer.

Hacia un cine auténticamente popular

Hay que destacar también que, en un festival que multiplica las proyecciones de películas francesas incapaces de contar otra cosa que no sea la crónica de una clase intelectual, artística y burguesa, El Agua aparece como una verdadera propuesta de un cine popular. Esto es, no el que se dirige desde las grandes multinacionales a la masa para ofrecerle productos de ínfima calidad, llenos de valores que no la representan, sino el que es capaz de ofrecer nuevas formas, llenas de dignidad, para representar al pueblo en el cine. Solo este esfuerzo merecía ya la pena, pero Elena López Riera lo ha conseguido además con una magnífica película.

