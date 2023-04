Julio César “N” se encuentra “sustraído de la acción de justicia”, confirma su abogado

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Darío Gamón Rodríguez, abogado defensor del ex alcalde de Guadalupe, Julio César “N”, confirmó en entrevista para La Jornada Zacatecas que éste se encuentra “sustraído de la acción de justicia”, lo que se ha manejado con el término de prófugo o fugado, toda vez que no ha sido aprehendido por la autoridad competente. Asimismo, refirió que, junto con su esposa María de Jesús “N”, que está bajo la misma condición, se encuentran en el territorio estatal, en tanto la defensa busca las vías jurídicas para hacerse de más información a su favor.

“Él está en territorio de la entidad, esa es una certeza, no podría indicar en qué ciudad, en qué municipio, pero él está dentro del territorio de la entidad”, aseguró Gamón Rodríguez a este diario, quien aprovechó para aclarar que, desde que se enteraron de la orden de aprehensión el pasado 18 de abril, interpusieron una demanda de amparo para solicitar la suspensión provisional; no obstante, ésta se obtiene cuando se trata de un delito que no tiene prisión preventiva oficiosa marcada así en la ley, pero debido a que está girada por delitos graves, la orden de aprehensión sí se puede cumplimentar.

“La propia suspensión provisional otorgada por el juez de distrito y el juez de amparo así lo señalan. Esto qué fin tiene: para efectos de la libertad de ellos están a disposición del juez de distrito; para efectos del procedimiento, están a disposición del juez que lo reclama, que es el de control”, detalló el abogado.

Asimismo, expuso que, en este momento, el acusado no tiene derecho audiencia, pues este procedimiento se dará a partir de que el ex alcalde esté ante la autoridad judicial que lo reclama, sin embargo, como el proceso tendría que llevarlo necesariamente en prisión preventiva, la recomendación hasta este momento, en el que no cuenta con la información de la carpeta de investigación para poder enfrentar la defensa de manera equitativa y equilibrada con la Fiscalía, es que no se presente, en tanto los abogados no puedan hacerse de mayor información por los canales legales.

“Hecho eso ya valoraremos si tenemos condiciones de presentarlo o él toma la determinación de presentarse, o ambas, previa preparación de la defensa con relación a la información que se puede obtener previamente. Si esto no es posible, ya será una decisión del ex alcalde y su señora esposa si se presentan”, dijo Gamón Rodríguez.

No obstante, si los aprehenden y los ponen a disposición del juez que los reclama, a partir de ese momento los abogados tendrán la copia íntegra de la carpeta de investigación, incluyendo los videos que se ha trascendido que existen, donde aparentemente se ven ellos, detalló.

Sin embargo, de acuerdo con el abogado defensor, a partir de ese momento tendrían que acelerar la defensa con la mayor cantidad de información para defenderlos en los primeros seis días y tratar de evitar que sean vinculados a proceso porque, de ser así, la consecuencia es la medida cautelar que, por los delitos que se les imputan, tendrían que llevar el proceso privados de su libertad y el procedimiento pudiera llegar a tardar 10 meses o más, concluyó.