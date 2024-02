No era chicle, sino pastilla, y la volví a comer: Xóchitl Gálvez

Ciudad de México. Xóchitl Gálvez aclaró ayer, entre risas, que no fue un chicle, sino una pastilla lo que se sacó de la boca el martes y pegó en una silla, durante su registro como candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México… después, añadió, la recuperé y me la volví a comer .

En su conferencia denominada De la Verdad, se le preguntó si fue un descuido lo del chicle , a lo que respondió: fue una pastilla. Si tú ves cómo la saco, nadie me vio mascando chicle, ese es un invento, pero no me voy a enojar. Si es chicle, es chicle, no pasa nada, soy una mujer que tiene una piel dura y aguanta .

Insistió: Fue una pastilla que me dio mi equipo y que no supe qué hacer con ella, porque luego cuando hablo muchísimo se me va la voz, entonces han optado por darme una pastilla y yo volteaba a ver quién se acercaba para que se la entregara, no tenía una servilleta, no tenía nada y la puse en la orilla y la recuperé y me la volví a comer .