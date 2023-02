Putin: listo, poderoso sistema de misiles nucleares

Algunos observadores consideran que no es casual el énfasis que puso Putin en seguir modernizando las fuerzas estratégicas de su arsenal nuclear, después de suspender la participación de Rusia en el Tratado Start-III, el último convenio que limita el número de ojivas y rampas de lanzamiento entre Moscú y Washington.

Los más escépticos, en cambio, creen que con este video, en ocasión de la fiesta de los militares rusos, el presidente trató de compensar el mal sabor de boca que habría dejado el más reciente ensayo de un misil Sarmat, el 20 de febrero, que Rusia lanzó el mismo día que el presidente estadunidense, Joe Biden, estaba en Kiev, de acuerdo con el Pentágono, basándose en los datos recabados por sus satélites y radares.

Molestia

En otro orden de cosas, el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, expresó su molestia por el hecho de que el máximo responsable de la diplomacia china, Wang Yi, viajó a Moscú a detallar la iniciativa china para la paz al presidente Vladimir Putin y no consideró necesario hablar con él en Kiev, transmitiendo su contenido al canciller Dmytro Kuleba durante la reunión que mantuvieron en Múnich al asistir a la Conferencia de Seguridad.

No lo afirmó así, pero lo dio a entender al decir que “no he visto ningún plan chino para poner fin a la guerra (…), sólo he oído algo sobre las propuestas chinas a través de diplomáticos ucranios”.