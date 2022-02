«México no apoyará respuesta bélica de Occidente a Rusia”: SRE

Por: La Jornada •

Ciudad de México. México no apoyará una respuesta bélica de Occidente a Rusia tras la invasión militar a Ucrania, aseveró esta mañana el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Indicó que el gobierno mexicano estará pendiente de la resolución sobre el conflicto que alcance en Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC, por sus siglas en inglés), del que México es miembro no permanente, que sesionará este jueves para emitir una declaración.

En conferencia de prensa virtual para dar detalles de la posición de México, del estatus de las relaciones diplomáticas con Moscú y la condición en la que se encuentran las familias conformadas por mexicanos residentes en Ucrania, Ebrard reiteró que México se pronuncia por el diálogo y la diplomacia como salida en cualquier conflicto.

La embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, detalló que se tienen registradas familias conformadas por mexicanos en aquel país en las que se agrupan un total de 225 personas (incluidas parejas de nacionalidad ucrania e hijos).

Dijo que 50 connacionales han solicitado que la embajada los ayude a salir –junto con sus familias— de Kiev y de otras regiones, en lo que constituirá un segundo desplazamiento; mientras que 32 mexicanos y sus familias que ya se encuentran en el suroeste del país –por el primer traslado realizado por la embajada la semana pasada— serán removidos hacia Rumania.

El canciller dijo que México mantendrá relaciones diplomáticas con Rusia, esto a fin de mantener el diálogo con los diferentes actores que forman parte del conflicto y apuntó que por ahora ni en el UNSC ni en ninguna otra instancia se ha planteado la posibilidad de una respuesta bélica desde Occidente y en caso de que ésta se diera, México no apostaría por ese camino como medida de solución.

“No está planteada una posible respuesta bélica, (si se da) debemos revisar de qué naturaleza sería, pero sería difícil apoyarla, nuestra posición es salida política”.

La instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre ese conflicto, dijo el canciller, es que se rechace, sin ninguna reserva, el uso de la fuerza como medida para resolver el diferendo entre la Federación Rusa y Ucrania. Y hasta ahora México ha sostenido esa posición en el seno del UNSC.

Ebrard aseguró que la administración mexicana estará atenta a la resolución que emita el Consejo de Seguridad y en cuanto se conozca se actualizará y fijará la posición de México, aunque adelantó, ésta “será muy clara: en contra del uso de la fuerza, en contra de que se ponga en duda la integridad de un país independiente, que es Ucrania, y en favor de la Organización de las Naciones Unidas y sus resoluciones, y del llamamiento del secretario general (António Guterres)”.

Remarcó que las Naciones Unidas “es el instrumento más acabado con el que contamos hoy en día para la gobernanza global, con una serie de principios y valores, no hay otra alternativa, debemos respaldar y fortalecer a la ONU, porque la otra opción sería el uso de la fuerza”.

En la conferencia también estuvo conectado vía remota desde Nueva York el embajador Juan Ramón de la Fuente, representante de la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas, quien dijo que este jueves el UNSC discutirá el conflicto y se prevé fije una declaración al respecto.

.Detalló que justo anoche (horario de Nueva York), cuando el Consejo de Seguridad sesionaba sobre la problemática el oriente europeo, fue cuando el presidente ruso Vladimir Putin anunció lo que llamó “operación especial” hacia Ucrania, pero –enfatizó De la Fuente” “eso es realmente una avanzada militar hacia territorio ucranio”.

Refirió que México ha respaldado la independencia de Ucrania y su integridad territorial con base en sus fronteras reconocidas internacionalmente; y lamentó que Rusia no haya cumplido su palabra empeñada ante el propio UNSC en el sentido que no se contemplaba una invasión a suelo ucranio. “Lamentablemente, anoche pudimos constatar que no se cumplió”.