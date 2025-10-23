Rechaza PRI reducción al presupuesto del turismo

En reunión ordinaria de la Comisión de Turismo, el diputado federal del PRI Miguel Alonso Reyes, se pronunció en contra del presupuesto asignado para el 2026, al ramo 21 (Turismo), porque representa una reducción en términos reales del 2.4%.

El también secretario de la Comisión de Turismo afirmó que este sector es una fuente extraordinaria de desarrollo económico, social, cultural y generador de bienestar para las y los mexicanos.

Señalo que frente a un escenario internacional complicado para México, al referirse a la fluctuación del precio del petróleo, la caída de remesas, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, entre otros, generan preocupación e incertidumbre en diversos sectores del país, por eso el Turismo representa una apuesta oportuna.

“Nos preocupa que exista una disminución consecutiva, ya que en el presupuesto del 2024 al 2025 disminuyó el presupuesto de 1,973.6 millones de pesos a 1,774.6 millones de pesos, y este año se propusieron 1,793.6 millones, lo que representa una disminución en términos reales de 2.4%, por el efecto de la inflación y otros factores económicos”, explicó.

Dijo que “el próximo año tendremos en nuestro país una serie de eventos de importancia internacional, como el Mundial de futbol, la Formula 1, por mencionar algunos, y se requiere de una inyección de recursos adicionales”.

El legislador hizo un reconocimiento a los prestadores de servicios por mantenerse de pie y generando empleos, pese a la reducción de turistas provocado mayormente por la percepción de inseguridad que se tiene de nuestro país. “Tenemos estados maravillosos, como el mío, Zacatecas, que tiene pueblos mágicos y extraordinarios atractivos y no está llegando el turismo, lamentablemente”.

Finalizó reiterando que el turismo debe unirnos a todos sin importar colores.