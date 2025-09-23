Pide senadora Verónica Díaz reconocer a la paz como un derecho humano

Por: La Jornada Zacatecas •

La senadora Verónica Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó en tribuna una iniciativa con proyecto de decreto que busca reformar el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer a la paz como un derecho humano.

Durante su intervención en la tribuna más alta del país, la legisladora federal, recordó que en los gobiernos neoliberales México, fue arrastrado a los niveles más altos de violencia e inseguridad, particularmente a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico del espurio Felipe Calderón.

Señaló que esa estrategia dejó a la población en un estado permanente de temor e intranquilidad.

En contraste, subrayó que desde la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y, actualmente, con la presidenta de México Claudia Sheinbaum, se ha establecido un nuevo paradigma en seguridad, sustentado en la política de paz y en la atención de las causas estructurales que generan conductas antisociales.

Díaz afirmó que la propuesta de reforma busca incorporar expresamente el derecho a la paz en el artículo 4º constitucional, entendiendo que este valor es indispensable para el libre desarrollo de las personas y la materialización de otros derechos humanos.

“Se pretende adicionar de forma expresa el derecho a la paz que, sumado al derecho a vivir una vida libre de violencias, amalgama un concepto en sentido positivo, entendiendo que la paz es fundamental para materializar otros derechos”, expresó.

Asimismo, recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya menciona la palabra paz en diversos contextos, como cultura de paz, tiempo de paz, paz social y paz pública, pero aún no la reconoce como un derecho.

La iniciativa también se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y con la Estrategia Nacional de Construcción de Paz, que parten de la convicción de que la seguridad se alcanza como fruto de la justicia.