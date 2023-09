Declaran al tianguis El Chopo patrimonio cultural de la ciudad

“Declarar oficialmente al tianguis de El Chopo como Patrimonio Cultural de la Ciudad de México, no se crea nadie, no se equivoque, no es un acto ni sacralizador ni fosilizador, es simplemente decir: ‘banda, ustedes ayudaron también a que la izquierda llegara al gobierno de esta ciudad; banda, esta también es su casa’”.

El presidente de la asociación civil Tianguis Cultural El Chopo, Felipe Santiago, agradeció a las autoridades la declaratoria y anunció que están en trámites con la Secretaría de Desarrollo Económico para contar con la autorización de la ubicación.