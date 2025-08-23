Denuncian violencia digital en la UAZ: Rectoría condena agresiones y promete acción

Por: Raymundo Cárdenas •

La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) emitió un comunicado oficial firmado por el rector, Dr. Juan Armando Flores de la Torre, en el que condena los recientes actos de violencia digital que involucran presuntamente a miembros de la comunidad universitaria. El documento, dirigido a la comunidad académica y la sociedad en general, asegura que, una vez identificados los responsables, se aplicará de manera enérgica la normativa institucional, mientras se mantiene la vida académica y laboral con paz y tranquilidad.

Paralelamente, circula una alerta en redes sociales que denuncia amenazas contra Verónica Aguilar Vázquez, destacada académica y activista feminista de la UAZ, quien ha documentado y acompañado casos de violencia de género al interior de la institución. Según la denuncia, un personaje anónimo habría creado una página llamada “Fundación de Apoyo al Hombre A.C.” para difundir mensajes intimidatorios, además de colocar anuncios en más de 150 páginas de Facebook, convocando a agredir a la investigadora. Los mensajes, publicados también en los comentarios del diario NTR, han generado alarma entre la comunidad universitaria.

La alerta resalta que no es la primera vez que esta supuesta “fundación” dirige ataques contra docentes, estudiantes y trabajadoras que se identifican o asumen como feministas, subrayando la preocupación por la seguridad de las víctimas. Ángel Román, por su parte, no tambien emitido un pronunciamiento específico sobre este caso y sumándose a la condena de violencia ejercida en contra de cualquier miembro de la comunidad universitaria.