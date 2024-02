Cierra el plazo para el registro de candidatos a legisladores federales

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Este jueves, cerró el plazo para el registro de los candidatos a diputados federales y senadores; en el caso del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sus militantes cuestionaron que los resultados de los métodos de selección establecidos no fueron respetados.

Luis Medina Lizalde, fundador de Morena en Zacatecas, afirmó que no hay “un sólo argumento para avalar el proceso de selección de candidatos a las cámaras del H. Congreso de la Unión. Las encuestas no contaron. No se tomó en cuenta la trayectoria de tantos fundadores de limpia trayectoria ampliamente reconocidos por una vida de congruencia”.

Además, lamentó que se hayan entregado candidaturas a personas que no se registraron para el cargo y en el ámbito territorial correspondiente, por lo que “se potencia la cultura migajera mediante candidaturas de consolación”.

También cuestionó si existe la intención de sabotear, desde adentro, el proyecto de transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que subrayó que hay una lucha al interior de Morena “que debemos dar y la daremos”.

Coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena PT y PVEM)

En lo que respecta al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), seis zacatecanos figuran en las listas plurinominales para la Cámara de Diputados y el Senado de la República, resultado del proceso de insaculación realizado el pasado miércoles desde la dirigencia central del partido.

En la lista de representación proporcional a la Cámara Alta, aparece la senadora petista Geovanna Bañuelos de la Torre en la posición número 10, por lo que, de lograr ocupar el escaño, se reelegiría en su actual cargo. También está el secretario general del Comité Estatal de Morena, Mariano Casas Valadez, en el sitio 23 como suplente.

Respecto de la lista plurinominal a la Cámara de Diputados por la circunscripción 2, correspondiente a Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, aparecen cuatro zacatecanos.

El más privilegiado en el listado es el senador Ricardo Monreal Ávila, ya que ocupa el lugar número uno como propietario; le sigue en la posición 12, también como propietaria, la regidora de Morena en el municipio de Río Grande, Dulce Cristal Ramírez Bonilla; la actual diputada y dirigente estatal, Roxana del Refugio Muñoz González, quien ocupa el puesto 24; y Rubén Flores Márquez, presidente del Consejo Estatal de Morena, que tiene el lugar 25 de 25 espacios que conforman el listado.

Con relación a los candidatos de Morena por el principio de mayoría relativa al Senado de la República, la fórmula 1 por Zacatecas la ocupa, hasta el cierre de esta edición, la senadora Soledad Luévano Cantú, aunque en el transcurso de este jueves se rumoraba que Verónica Díaz ocuparía su lugar y ella, a su vez, el de Benelly Hernández, quien aspiraba a reelegirse como diputada federal por el Distrito 1. La fórmula 2 para el Senado la tiene el ex alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila.

Las candidaturas de Morena a diputados por los cuatro distritos federales de Zacatecas están compuestas de la siguiente manera: en el Distrito 1 con cabecera en Fresnillo, originalmente había sido designado para la legisladora Benelly Hernández, pero, como se menciona arriba, se rumoró que sería sustituida por Soledad Luévano. Por su parte, la candidata por el Distrito 2 con cabecera en Jerez es Lyndiana Bugarín Cortés, quien contenderá en la alianza representando al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El Distrito 3 lo representará el Partido del Trabajo (PT) con Alfredo Femat Bañuelos, ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), mientras que en el Distrito 4 no se dio a conocer el candidato, hasta el cierre de la edición.

Cabe señalar que, de acuerdo con la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado, la integración de las listas “cumple con el compromiso de paridad, acciones afirmativas, y la estrategia político-electoral de Morena”

Asimismo, justifica que el análisis de los perfiles permitió una preselección para asegurar congruencia ideológica, y su compromiso con los principios del movimiento para consolidar el segundo piso de la transformación.

Alianza Fuerza y corazón por México (PRI-PAN-PRD)

En relación con las candidaturas para diputaciones federales de la Alianza Fuerza y Corazón por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se rumoró que Alan Murillo, exalcalde de Sombrerete sería designado como candidato del Distrito 1, aunque se mencionó la posibilidad de que fuera retirado por la cuota de género; la candidatura en el Distrito 2 sería para el perredista Raymundo Moreno; el 3 lo encabezaría el diputado panista Guadalupe Correa; y el 4 la priísta Carolina Dávila. Sin embargo, sus registros no fueron confirmados antes del cierre de la edición.

Movimiento Ciudadano

Movimiento Ciudadano es el único partido que contenderá solo en la elección federal. Para las diputaciones federales se registró en el Distrito 1 Scheherezada Frías Sánchez, quien tiene un perfil campesino; en el Distrito 2, Verónica Rivera Martínez, integrante del movimiento feminista; en el Distrito 3, Elvira Quintero Fernández, psicóloga impulsora de la salud mental; y en el Distrito 4, Gerardo García Ramírez, especialista en administración pública.

Para el Senado de la República, Movimiento Ciudadano postuló en la primera fórmula a Teresa Villegas, excandidata a la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), y en la segunda fórmula a Tomás Torres.