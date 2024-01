Critica Alan Murillo la falta de voluntad de Godezac para apoyar

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Alan Murillo Murillo, presidente municipal de Sombrerete con licencia y precandidato a la diputación federal por el Distrito 1, afirmó que el Gobierno del Estado carece de voluntad política para atender y resolver los problemas de las demarcaciones y muestra de ello, dijo, es que el año pasado no quiso solicitar la declaratoria de emergencia debido a la sequía.

Comentó que Zacatecas es reconocido como el principal productor de frijol a nivel nacional, ya que el 30 por ciento de esta legumbre se produce en territorio estatal y de ese total una tercera parte se cosecha en Sombrerete.

“En un año normal, la producción de frijol en esta región del estado, contemplando al municipio de Pinos, es de casi 400 mil toneladas, pero el año pasado solo se alcanzó el 10 por ciento debido a la sequía que padecimos”, expuso.

Informó que en la agricultura de temporal el 70 por ciento de las parcelas no pudieron sembrarse, mientras que en el resto hubo una pérdida económica porque prácticamente no hubo producción.

Ante esa situación, Murillo Murillo expuso que desde septiembre y octubre los productores de la región solicitaron apoyo para que se declarara zona de emergencia, pero no hubo la voluntad del Gobierno del Estado.

“En su momento se solicitó para que, a través del gobernador se hiciera una declaratoria de emergencia por la sequía, la cual no se pudo obtener o el gobernador no quiso solicitarla a lo mejor porque sabía que no había recursos”, dijo.

Opinó que es importante crear políticas públicas para prevenir este tipo de contingencias y que, en caso de que ocurran, no sea necesario solicitar o gestionar recursos y que automáticamente se dé el proceso de apoyo.

Desde su perspectiva, al gobernador David Monreal Ávila le faltó voluntad política para tramitar la declaratoria de emergencia para los municipios zacatecanos, y aunque se hizo una solicitud de parte del secretario del Campo, esta debía ser suscrita por el gobernador y no lo hizo.

Como consecuencia, Murillo Murillo manifestó que los productores tuvieron pérdidas de más de 5 mil millones de pesos en el estado, motivo por el cual es necesario revisar muchos de los programas que se requieren cuando suceden estas situaciones como la sequía.

Aunado a ello, mencionó que el gobernador ha realizado señalamientos y acusaciones respecto al ejercicio de los recursos a presidentes municipales que no tienen fundamentos, pero en su caso, en Sombrerete, afirmó que fue la demarcación con mayor nivel de transparencia.

“Después de que pasó lo mío pasó con más presidentes municipales, incluso algunos de su mismo partido y pasa con los diputados locales y federales es Ahí cuando yo creo que hay falta de voluntad política para llevar a cabo las acciones”, expresó.

También se refirió al proyecto del viaducto elevado que se planea para el boulevard metropolitano en la capital el estado, consideró que los habitantes de otros municipios preferirían que el recurso que se le va a destinar a esa obra se destine a las necesidades que tienen en sus pueblos, comunidades y ciudades.

Por tanto, Murillo Murillo dijo que es importante definir prioridades para atender la problemática de los productores de la agricultura la ganadería, los servicios, la minería, el turismo, entre otros.

“Hoy las políticas públicas que hacen falta para Zacatecas son para combatir la inseguridad, para combatir al crimen organizado, para que nuestros jóvenes no caigan en las garras del crimen, y justamente eso es lo que vamos a tratar de hacer desde a Cámara de Diputados en beneficio de todos los sectores de la población”, agregó.

Por último, opinó que en este momento al estado le urge medidas para atender los problemas de inseguridad y violencia, mejorar las condiciones de las carreteras y resolver la situación que enfrentan los productores de la agricultura y ganadería.