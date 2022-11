Cumple 50 años Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California

Por: La Jornada Zacatecas •

La Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California (FCZSC) es una organización pionera en la institucionalización del apoyo enviado por emigrantes en Estados Unidos hacia sus comunidades de origen en México, una contribución que se ha visto reflejada a lo largo de estos 50 años en instalaciones educativas, carreteras, campos deportivos, templos e infraestructura básica como agua potable y drenaje.

- Publicidad -

No obstante, la obra física no lo ha sido todo, subrayó su presidente, Guadalupe “Lupe” Gómez en entrevista telefónica, “uno de nuestros mayores logros ha sido la unidad de los mexicanos, y en particular de los zacatecanos en EU”.

El líder migrante rememoró parte de la historia de la Federación; así, siendo el año de 1985 se le hizo la propuesta al entonces gobernador, Genaro Borrego Estrada, de empatar recursos públicos estatales con las donaciones que ya realizaban los paisanos, a fin de emprender proyectos de infraestructura en las comunidades, es decir, lo que se conoce como un esquema 1×1.

“En 1992 se firma el primer convenio de colaboración con el gobierno de México. Ahí se establece el 2×1, pero es importante mencionar que era sólo un programa con Zacatecas, no era federal. En el 98, con Ernesto Zedillo, se centraliza el programa de desarrollo y se manda directamente a los municipios, entonces en el 98 se firmó el convenio 3×1 en Fresnillo, Zacatecas”.

Este programa trabajó de esta manera hasta 2001, pues el FCZSC propuso ese año su extensión a todo el país a través de la Cámara de Diputados, por lo que ya en 2002 se institucionalizó como programa federal. De esa fecha hasta 2018, cuando se canceló, se concretaron más de 30 mil proyectos.

A pesar de la actual coyuntura, la FCZSC no ceja en la posibilidad de que el programa se reanude. Gómez informó que ya han establecido reuniones con el canciller Marcelo Ebrard, con la intención de presentarle directamente al presidente su propuesta para reemplazar el programa 3×1 por uno nuevo de coinversión y proyectos productivos.

“La Federación ha contribuido al desarrollo de nuestras comunidades, las hemos transformado. Estamos contribuyendo al crecimiento de nuestro estado; los zacatecanos que estamos en EU, y que estamos aglutinados en los clubes y federaciones, seguimos apoyando a Zacatecas y a México. Esa es la importancia de estos 50 años”.

Actualmente, la FCZSC está conformada por 28 clubes que implican a entre 40 y 50 mil zacatecanos en EU.