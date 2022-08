Informe sobre Ayotzinapa evidencia horrores de la llamada ‘verdad histórica’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que del informe sobre lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa no sólo evidencia los horrores que ocurrieron sino la forma en que los responsables de las investigaciones se pusieron de acuerdo “para ocultar los hechos y construir lo que se conoce como la verdad histórica”. Afirmó que el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón (quien encabezó las investigaciones) “fueron armando toda esta falsedad, incluso torturando personas, fabricando declaraciones”.

Durante su conferencia, López Obrador descartó que del informe Ayotzinapa se desprenda que haya una orden de aprehensión ni en contra del ex presidente, Enrique Peña Nieto ni del ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos.

—Usted ha dicho que el presidente siempre sabe lo que pasa, que no lo denunciara (la verdad histórica) no lo hace sujeto a una orden de aprehensión?

—Eso el juez lo va a decidir. Eso sí es muy difícil que pase cuando uno está pendiente. Pero también no podemos adelantar ningún juicio. Esto tiene que resolverlo el juez. Lo más doloroso es la situación de las familias de los muchachos, pero al mismo tiempo ejemplar. Doloroso pero ejemplar, porque no se rindieron, no se han rendido. Son excepcionales

Señaló que en el expediente hay muchos personajes, dijo, que se mencionan ahi, pero no se debe hacer juicio sumario por lo que consideró que no era procedente que el actual secretario de Seguridad Pública capitalina, Omar García Harfush deba apartarse de su cargo porque se le mencionó en la audiencia de Murillo Karam.

En una larga intervención sobre el caso Ayotzinapa, el presidente cuestionó que se haya descalificado a priori su resultados porque los conservadores y algunos medios aseguraron que era mas de lo mismo y que hasta ahí se quedaría. “Estamos ante una situación inédita porque se pensaba que quienes cometen delitos en nombre del estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó”.

Destacó que el documento tiene dos grandes capítulos: La descripción sobre lo sucedido en la desaparición y una segunda que alude al comportamiento de las autoridades.

En el primer caso, se está haciendo la investigación. Este ́ es uno de los hechos más vergonzosos, lamentables, dolorosos. Hay que ventilar, evidenciarlo (…) Se tienen declaraciones de quienes participaron en la ejecución de los jóvenes. Hay declaraciones mucho muy fuertes sobre cómo se deshicieron de los jóvenes. Eso está ahi. Hay declaraciones de cómo planearon irlos moviendo del lugar”.

Durante la conferencia, López Obrador pidió poner un fragmento de la intervención del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero en la reunión con los padres de los normalistas previa a la presentación del informe:

“Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26… en Iguala el ejecutivo federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del estado mexican ante un crimen desmesurado y brutal y adjudicar la culpabilidad total a los alcaldes de Guerrero y sus policías como totalmente respnsables”, señalaba Gertz

Y agregó: cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener declaraciones, adjudicándose todas la responsabilidad que sus superiores estaban buscando eludir, para después inventar la supuesta verdad histórica, todos estudiantes incinerados, cerrar el caso Proyecto lograr que ese asunto se cerrar al haber sido quemados los estudiantes y adjudicando a las políticas y cómplices del crimen organizado”, concluia Gertz.

Al respecto, López Obrador dijo que en una conferencia, el propio Murillo Karam se asume como responsable de la investigación junto con Tomás Zeron. En ese proceso de indagatorias, “Se llegó al extremo de hacer montajes, de torturar en la televisión. Claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos, pero los que participaron de manera directa, son los que están siendo juzgados”.

Precisó que en la investigación y preparación del informe participaron expertos nacionales y extranjeros. Hicieron una investigación a fondo, sin injerencia de ningún funcionario ni del presidente, elaboraron el informe. “Y ellos, sin injerencia de nadie hicieron la lista de los que consideraban responsables tanto de la desaparición de los jóvenes como del ocultamiento de los hechos”.

“Lo de Ayotzinapa y lo del señor Murillo Karam, lamento mucho pero esas injusticias no pueden quedar impunes. Como veo a la madres a los padres de los muchachos. Llevo tres años reuniéndome con ellos, en reuniones, algunas ríspidas, porque imagínense el dolor. No tengo nada personal con el señor Murillo Karam. Pero este es un asunto de otra naturaleza tiene que ver con mi responsabilidad, con mis convicciones, mis principios”.

El mandatario dijo que se está realizando la investigación que no está cerrada y va a continuar la búsqueda de los estudiantes. Hay un reporte de días, meses y años enteros de indagar el paradero de los estudiantes.

Tras reconocer que hay militares involucrados entre los imputados, rechazó nuevamente que actuar en su contra implique dañar a las fuerzas armadas. Es la actitud de ciertas personas de esas fuerzas armadas, pero no es lo mismo. “La imagen se mancha si hay complicidad si no se actúa con la verdad.

Finalmente dijo que nunca más que se actúe de esta forma contra los jóvenes, nada que se necesitaba un escarmiento. Nada de eso. Estos argumentos son ofensivos. No se puede . Nada de que se actúe así para proteger el prestigio de las fuerzas armadas”.