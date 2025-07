Sheinbaum: no me corresponde señalar culpables en caso Hernán Bermúdez

Por: La Jornada •

Ciudad de México. La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que no le corresponde señalar quién es culpable o quién no por el caso de las investigaciones en contra del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

Interrogada sobre la posible “omisión” de parte de las autoridades de Tabasco , en particular el ex gobernador y hoy senador morenista, Adán Augusto López, al no detectar la vinculación de su ex funcionario con el grupo criminal La Barredora, y mantenerlo al frente de la seguridad del estado, la mandataria federal insistió en que no se encubrirá a nadie, pero tampoco se le puede tachar de culpable hasta que no haya pruebas que así lo apunten.

“Tienen que seguir las investigaciones, no le corresponde a la Presidenta de la República definir quién es culpable o no; la fiscalía del estado y, si es requerida, la Fiscalía General de la República, tiene que solicitar, tiene que hacer las investigaciones y, en todo caso, de las investigaciones tienen que surgir los elementos que pudieran orientar a la culpabilidad de una persona o no. Pero tiene que tener todo pruebas, así es el sistema penal acusatorio del país, todo debe tener evidencias, no es la subjetividad de alguien que opina que a lo mejor es posible, debe haber evidencias para acusar a una persona, cualquiera que ésta sea”, subrayó.

En la mañanera de este martes en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo reiteró: “Aquí no se cubre a nadie, no se va a cubrir a nadie las investigaciones. En cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse. Pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario”.

Destacó que el hoy senador, Adán Augusto López, ha declarado que “no sospechó desde un principio si no lo hubiera separado del cargo”.

—¿Fue omisión por no investigar bien o fue complicidad por saber quién era? —se le preguntó a la mandataria.

—La fiscalía es quien tiene que responder ante esto —reviró Sheinbaum Pardo.