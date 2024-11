Libera juez a sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

Un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio con sede en Almoloya de Juárez ordenó la libertad de José Alfredo Cárdenas Martínez, El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, cabecilla del cártel del Golfo. Debido al fallo, el capo abandonó ayer el Reclusorio Oriente donde permanecía preso desde 2022. En agosto pasado promovió un cuarto juicio de amparo contra la orden de extradición a Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico.

El juez Gregorio Salazar Hernández revocó la prisión preventiva de El Contador, a quien concedió el cambio de medida cautelar al argumentar que la Fiscalía General de la República no acreditó las causas que motivaron su privación de la libertad, ya que no refirió los hechos materia de la extradición; no señaló el estatus de alguna investigación del extraditable en territorio, mientras que su abogado demostró que no existe riesgo de sustracción de la justicia porque acreditó que tiene arraigo domiciliario.