Xóchitl Gálvez va a Coyuca; le piden no lucrar con la tragedia

Las primeras horas de mi precampaña las dediqué a visitar Coyuca de Benítez, en Guerrero, donde desde hace semanas estamos trabajando como ciudadanos con toda la comunidad. La recorrimos a medianoche con nuestra Marcha de la Esperanza, porque sí hay otra. Sí se puede y sí nos merecemos un gobierno que escuche y esté de tu lado cuando más lo necesites , difundió Gálvez en su cuenta de X.

Sin embargo, en Coyuca, los pobladores le escribieron mensajes en cartulinas: Gracias por la despensa, pero aquí no te queremos , Xóchitl, no lucres con la tragedia y No mires la desgracia con un fin político .

En Ciudad Juárez, cientos de simpatizantes la esperaron desde antes de las 11 de la mañana, la mayoría con banderas del PAN, pero fue después del mediodía que Gálvez arribó al mitin, luego de que personas que fueron trasportadas en camiones que pagaron los organizadores llegaron a la plaza desde la periferia de Ciudad Juárez.

En la primera fila estuvieron dirigentes estatales de los tres partidos que integran el Frente Amplio por México, el exgobernador panista Francisco Barrio, el diputado federal Santiago Creel Miranda, funcionarios públicos locales –como el representante del gobierno del estado en Ciudad Juárez, Óscar Ibáñez Hernández– y legisladores.